“İnegöl’ü tüm değerleriyle öne çıkaracağız”

Esra ÖZARFAT

BURSA - “İnegöl deyince aklımıza önce mobilya ve köfte gelir. Oylat Kaplıcaları gelir. Fakat biz bunların üzerine yeni argümanları da eklemek istiyoruz” diyen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ilçeyi gastronomi, tarih ve doğa turizmiyle de öne çıkarmak istediklerini vurguladı. İnegöl’ün mobilya üretimi, köfte ve kaplıcada markalaşmış bir kent olduğuna işaret eden Taban, bu çerçevede ilçede yürütülen çalışmaları da aktardı. Devam eden Kanal İnegöl Projesi’nde 2022 yılının sonunda ikinci etabın sonuna gelmiş olacaklarını belirten Alper Taban, “İlk etapta kanal örme işlemi tamamlandı. İkinci etapta da toprak dolguları, peyzaj, spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, kütüphane gibi yapılar tamamlanacak. Spor, kültür, eğitim gibi pek çok unsuru içinde barındıran bir alan olacak. Kanal projesini ve yeni belediye hizmet binası ile İnegöl Meydanı'nı yılsonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. TOKİ ve Cami inşaatı projelerini Temmuz ayında anahtar teslimine yetiştirmeye çalışıyoruz. Oylat Kaplıcaları’nda yeni bir otel çalışmasına devam ediyoruz. Bu yıl içinde temelini atmayı hedefliyoruz. Bir miktar yatırım ile Oylat’ın çehresini, imajını değiştirmek istiyoruz. İleri yaş turizminde önemli bir yere geldik. Kayıp dönemlere rağmen 2021 yılını olumlu geçirdik. Özellikle açık ve kapalı yüzme havuzlarının yer alacağı bir konsepti uygulayacağız. Yatırım teşvikleri alındı, izinler alındı. Şehrimizin doğa turizminden daha fazla pay almasını hedefliyoruz” dedi.

Gastro turizm için adımlar atılıyor

Gastronominin de İnegöl için kıymetli bir değer olduğuna dikkat çeken Alper Taban, İnegöl mutfağını öne çıkarabilmek adına çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Taban, “İnegöl’ün köftesi gibi bir baş aktörü var. Altında da göçlerle birlikte gelen zenginlik hazine şeklinde duruyor. Biz bunları gün yüzüne çıkarmak adına çalışmalar yapıyoruz. İnegöl çorbası marka tescili almak için girişimde bulunduk. İnegöl simidi, çıbrıkası, cerrah kuru fasülyesi, İnegöl piyazı, hınkal, metez, İnegöl sütlü kadayıfı, kaymaçına gibi ürünlerin coğrafi işaret başvurularını tamamladık. Ayrıca bu sektörde profesyonellerin artmasını istiyoruz. Bu alanda eğitim imkanlarını da artırmak istiyoruz” diye konuştu.

49 proje devam ediyor

İnegöl’ün genel yapısıyla ilgili de konuşan Taban, ilçe genelinde 49 projenin devam ettiğini, 11 projeye de önümüzdeki süreçte başlanacağını duyurdu. Bursa Büyükşehir Belediyesi marifetiyle İnegöl’de devam eden çalışmalardan da söz ederek bilgi veren Başkan Taban, “Büyükşehir belediyemizin eliyle yapılan çalışmalar var. Başta içme suyu hatlarının düzenlenmesi gibi, kanalizasyon çalışmaları gibi beraberinde ana arterlerinin asfaltlanması gibi pek çok çalışma devam ediyor. Büyükşehir belediyemiz ile beraber çalışarak şehrimizdeki eksikleri tamamlıyoruz” değerlendirmesini yaptı. Sanayi gücü olan İnegöl’ün ihracatçı bir ilçe olduğuna ve ilçede işsizlik sorunu yaşanmadığına işaret eden Taban, ilçeyi büyütmek adına vatandaşların üretime odaklandıklarını söyledi. Alper Taban, belediye olarak sağlıktan, eğitime, altyapıdan, kültür-sanat gibi pek çok alanda vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımlara odaklandıklarını ifade etti.