İnegöl’ün Çözüm Merkezi’ne ödül

BURSA (DÜNYA) - Dijital değişim ve dönüşüm yatırımlarına odaklanan İnegöl Belediyesi, bu yatırımların meyvesini almaya devam ediyor. İnegöl Belediyesi’nin Çözüm Merkezi, 7/24 hizmet anlayışı ile 8. Halkla İlişkiler Çalışmaları Ödülü’ne layık görüldü. Farklı kategorilerde birincilerin yer aldığı yarışmada, Kamu Kurumları kategorisinde İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi ödülün sahibi oldu. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yürüttükleri çalışmalarla yeni nesil belediyecilik anlayışının zeminini hazırladıklarını ifade etti. Taban, “Göreve gelmemizin ardından dijital değişim ve dönüşümün startını verdik. Gelinen noktada vatandaşlarımızın da memnun kaldıkları bir sistemi hayata geçirmiş olduk. Türkiye’nin en hızlı ve en kolay ulaşılan kurumu olduğumuzu gururla ifade ediyorum. Bu konuda ekibime de güveniyorum. Amacımız vatandaşımıza en hızlı ve en kolay ulaşım kanallarını sunarak onların sorunlarını ve önerilerini yanıtsız bırakmamak. Bu sayede şehrimizde ortak aklı da çalıştırmış oluyoruz” dedi.

7/24 hizmet sunan Çözüm Merkezi’ne vatandaşlar 153 hattı üzerinden ulaşım sağlayabiliyor. Vatandaşların tüm sorun, talep ve önerileri bu merkezde toplanırken, iş dağılımı da ilgili müdürlüklere buradan yapılıyor. Çözüm Merkezi aynı zamanda bir kriz yönetim merkezi görevi de görüyor. Tüm bunların yanı sıra fikir kutuları ve farklı iletişim kanallarının da bulunduğu İnegöl Belediyesi, vatandaşların memnuniyetini ölçmek adına 2020 yılı Ağustos ayında Çözüm Merkezi Memnuniyet Anketi uygulamasını başlattı.