İnegöl’ün kentsel dönüşüm projesi ödülle başladı

DÜNYA (BURSA) – Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (Kentsev) tarafından bu yıl “Çevresel Sürdürülebilirliğe Dayalı Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehirler” ana temasıyla düzenlenen 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde İnegöl Belediyesi de Turgutalp Mahallesi’nde hayata geçirmeyi planladığı ve projelerini hazırladığı Kentsel Dönüşüm çalışmasıyla ödül aldı. Henüz proje aşamasında olan ancak hem içeriği hem de hazırlık aşamasıyla örnek bir çalışma olarak kongrede sunulan Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi, katılımcılar tarafından beğeni ile karşılandı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kongrede hazırlanan kentsel dönüşüm projesine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Dünyada her alanda değişimin yaşandığına dikkat çeken Başkan Taban, “Ekonomide, eğitimde, mimaride, sağlıkta, sporda, şehir yaşamında önemli değişimler yaşanıyor. Her şeyin hızla aktığı bir zamanda yaşıyoruz. Herkes daha iyisi için bir yarış içerisinde. Bu ortamda şehirler de yarışıyor. Dolayısıyla bu değişimi biz de şehirlerimizde yakalamaya çalışıyoruz. Şehirler; insanların geleceğini şekillendiren en önemli mekanlardır. İnsanların geleceğine ufuk çizecek olan, içerisinde yaşadığımız şehirlerdir. Eğer doğru bir dönüşümü sağlayamazsak, sadece şehirleri değil geleceğimizi de kaybederiz. Bizler bu mantıkla İnegöl’ümüzde bir yandan kentsel dönüşüm, bir yandan da kültürel ve kurumsal dönüşümü sağlamaya çalışıyoruz. Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi de İnegöl Belediyesi tarafından yürütülmesi planlanan ve İnegöl İlçesine ait ilk Kentsel Dönüşüm özelliğini taşıyan projedir. Ancak; mesele bina yaparken, milletin gönlünü de yapmak ve milleti memnun etmek, millete bir ufuk çizmektir. Bu düsturla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinde öncelikli amacımız; yerinde, hızlı ve gönüllü dönüşümü sağlamaktır. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Sunumun ardından Başkan Alper Taban, Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili ödülü kongreye katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen’den aldı.