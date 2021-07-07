İnegöl’ün meyve bahçeleri ZİHA’ya emanet

Esra ÖZARFAT

BURSA - İnegöl, mobilyada olduğu gibi tarımda da bir başarı hikayesi yazmak adına girişimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda tarım teknolojileri alanında ciddi bir adım atıldı. Türkiye’de ilk kez ZİHA adı verilen Zirai İnsansız Hava Araçlarıyla meyve bahçeleri İnegöl’de ilaçlandı. Kullanılan bu yeni teknoloji ile ZİHA’lar, havadan ilaçlama yaparak ilacı küçük zerrecikler halinde ağaçların üzerine daha homojen bir şekilde dağıtırken, Zirai İnsansız Hava Aracının (ZİHA) pervanesinin oluşturmuş olduğu hava akımı ve yer çekimi etkisiyle de ağacın alt kısımlarında bulunan meyveler dahi homojen şekilde rahatlıkla ilaçlanabiliyor. Doğru ve homojen ilaçlamanın yanı sıra ZİHA’lar ile yaklaşık yüzde 80 ila 90 oranında bir su tasarrufu ve yüzde 30 oranında ilaç tasarrufu sağlanıyor.

Kooperatif aracılığıyla tüm çiftçiler yararlanacak

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, tarımda, ekonomide, turizmde ve diğer sektörlerde inovatif yaklaşımlarla yenilik arayışında olduklarını vurguladı. Türkiye’de İHA ve SİHA’larla yapılan operasyonlarda gelinen noktanın önemine işaret eden Taban, “TARNET aracılığıyla yapılan işbirliği neticesinde bir şeftali bahçemizin 5 dönümlük alanında arkadaşlarımız ilk bahçe ilaçlamasını gerçekleştirdiler drone ile. Bundan sonraki süreçte de hasat dönemine kadar normal ilaçlama ve drone ile ilaçlama arasındaki farkı görüyor olacağız. Tabi her çiftçimizin bir drone alıp ilaçlama yapması mümkün olmayabilir ama bunu gerek Tarım Kredi gerek özel sektör, gerek kooperatiflerle sağlama imkanı oluşacak. Biz de burada Üreten Çiftçiler Kooperatifimizi kurduk. Soğuk hava depomuzu yaparak hizmete aldık. Bu gelişimi birlik ve beraberlik içerisinde daha profesyonel şekilde yaparak üretimden markalaşmasına kadar her alanda geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Tarımda akıllı uygulamalar tanıtıldı

İnegöl belediyesi ayrıca haziran ayında Baykoca Proje Takımları bünyesinde 3 proje ile 8. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Fuarına katıldı. Baykoca Elektrikli Gezi Aracı, Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) ve Feza Kadı Drone Takımı ile İnegöl Belediyesi, fuarın en çok ilgi gören standı oldu. İnegöl’ün yıllık 220 bin ton meyve üreetimi yapılan önemli bir tarım kenti olduğuna dikkat çeken Alper Taban, “Daha sağlıklı ürünler yetiştirmek, rekolteyi yükseltebilmek ve sağlıklı ürünler pazara sunabilmek adına çabamız var. Bununla birlikte ilaçlamada geleneksel yöntemlerin yanında yenilikçi yöntemleri deneyip geliştiriyoruz. Arkadaşlarımız ürettikleri dronelarla sahada çok kısa sürede ve otonom uçuşlar gerçekleştirerek alanın en doğru ve en ideal şekilde ilaçlamasını gerçekleştiriyor. Bu droneları ZİHA olarak isimlendirdik. Zirai İnsansız Hava Araçları olarak yakın zamanda yoğun bir kullanım içine girmiş olacağız” diye konuştu.