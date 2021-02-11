İnegöl’ün yeni fuar alanı Mobilya İhtisas OSB’de kurulacak

BURSA - İnegöl’de ihtiyaç duyulan yeni fuar alanı için son 4 ayda önemli gelişmeler kaydettiklerini belirten İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 2. Mobilya İhtisas OSB’de gerçekleştirilecek olan yeni fuar alanının komplike bir alan şeklinde İnegöl’ün ihtiyaçlarına karşılık vereceğini duyurdu.

İnegöl Mobilya Fuarı’nın 2015 yılından beri İnegöl’ün en önemli ekonomik projelerinden biri olduğunu hatırlatan Uğurdağ, “2015-2016 yılından beri projesi çizilmiş, hazır vaziyette bekleyen İnegöl Mobilya Fuarı ile ilgili son 3-4 aydır olumlu yönde gelişmeler kat ettik. Projemiz 105 adada olan bir projeydi ama son 4-5 aydır özellikle yeni gelişmeler, metrekarenin yeterli olamayacağı, bununla birlikte OSB’de bir yer ayırılabilir mi düşünceleriyle çalışmalar başladı. Geldiğimiz noktada 2. Mobilya İhtisas OSB’mizde 105 dönüm bir yer Mobilya Fuarı alanı için tahsis edildi. Orman vasfını yitirmiş arazilerin OSB’ye dâhili ile birlikte bu sürecin hızlı şekilde evrileceği kanaatindeyim. Fuar alanının OSB’de olması, inşaatının orada devam etmesi, fuar alanı projesine yine test merkezi, Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezinin ilave edilerek komplike bir proje olarak yapılması yönünde kararlar almıştık. Bununla ilgili de kararlar verildi. Bundan sonraki süreçte inşaatın başlaması, projenin bitirilmesi ve hayata geçmesiyle ilgili çalışmalarımız tüm birimlerimizle birlikte devam edecektir” dedi.

İnegöl’ün ihtiyaçlarını karşılayacak

Yeni fuar alanında mobilya sektörünün yanı sıra diğer alanlarda fuarlar düzenleneceğini belirten Yavuz Uğurdağ, “Bizim bütün raporlarımızda senede en az 6 ve üzeri fuarlar organize etmek niyetiyle projemizi ortaya koyduk. Tabi ki mobilya fuarı bu işin lokomotifidir. Bunun yanında tekstil fuarı, otomotiv, makine ve yan sanayi, aksesuar ve hediyelik eşya, kitap fuarı gibi birçok fuarın da yeni fuar alanında organize edilmesi imkânına sahip olacağız. MODEF Fuarcılık şirketi fuar anlamında çok tecrübeli bir şirkettir. Bu aşamadan sonra artık sadece mobilya fuarı değil yeni fuar alanımızda diğer sektörlere hitap eden fuarlar da gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.