İnegöl’ün ‘Yeni Nesil Belediyeciliği’ ödüllendirildi

BURSA (DÜNYA) - IDC tarafından organize edilen IDC DX Summit 2021 sonuçlarına göre Türkiye'de çığır açan dijital teknolojilerin uygulanmasını başarıyla planlayan ve yürüten kuruluşların ödüllendirildiği organizasyon olan ‘IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri’ sahiplerini buldu. En iyilerin yarıştığı etkinlikte 75 kurumdan 187 proje sahneye çıktı. Akademisyen ve üst düzey yöneticilerden oluşan jürinin değerlendirmeleri ile İnegöl Belediyesi, “Belediye 4.0 ile Yeni Nesil Belediyecilik” projesi ile Future Of Industry Ecosystems (Endüstri Ekosistemlerinin Geleceği) kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Dijital değişim ve dönüşümde attığı adımlarla örnek bir vizyon ortaya koyan İnegöl Belediyesi’nin bu alanda elde ettiği başarıya ilişkin açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Yeni Nesil Belediyecilik anlayışı ile vatandaşlarımızın belediye hizmetlerimize erişimini kolaylaştırmak, kamu hizmetlerinden etkin ve verimli bir şekilde yararlanmasını sağlamak, ortak akıl ile karar alma süreçlerine katılımını teşvik etmek, zaman ve kaynak tasarrufu sağlamak için dijital yeniliklere önem veriyoruz. İnegöl Belediyesi olarak 7/24 belediyecilik anlayışı ile örnek teşkil eden önemli hizmetlerin altına imza atıyoruz. Dijital Dönüşüm alanında ulaşılabilirlik, şeffaflık ve süreklilik anlayışı ile kamu hizmetlerini daha kaliteli ve daha az maliyetle vatandaşlarımızın her yerden erişilebilecekleri E-devlet kapısı üzerinden sunarak ülke genelinde yerel yönetimler arasında dijital olgunluk seviyesi yüksek en çok hizmet sunan belediye konumunda yer alıyoruz. Dilekçeden Evrak Takibine, Emlak Vergisi Bildiriminden Vergi Ödemelerine, Askıda İmar Planından İmar Durum Bilgisi Sorgulamaya kadar vatandaş odaklı birçok hizmet ile dijital çağın tüm kolaylıklarını 7/24 İnegöl halkına sunuyoruz” dedi.

e-devlet’te en fazla hizmet sunan belediye

Pandemi sürecinde hem kamu kurumlarının hem de özel sektörün vatandaşlara verdikleri hizmetleri elektronik ortamdan verme arayışı içerisine girdiğini hatırlatan Başkan Alper Taban, şöyle devam etti: “Ayrıca salgın sürecinde bu tür taleplerin normal hizmet geliştirme sürecinden daha hızlı bir şekilde karşılanması gereği ortaya çıktı. Dijital dönüşüm kapsamında ülke genelinde yaptığımız atılımlarla yerel yönetimler alanında zirvede yer alıyoruz. E-devlet kapısı üzerinde yer alan hizmet sayımızı 46’ya yükselttik. Özellikle sokağa çıkma yasağı uygulandığı dönemlerde kamu hizmetlerimizin kesintisiz ve verimli bir şekilde vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Covid-19 salgınıyla mücadele döneminde, hayatın eve sığdığını sunmuş olduğumuz dijital hizmetlere bağlı olarak elde edilen istatiksel verilerde yüzde 200’ün üzerinde artış sağlandığını gözlemlemiş olduk. Süreç odaklı mimariye bağlı olarak hazırlanan süreç haritaları ile birimlerin iş yapış tarzları kayıt altına alınmış ve optimizasyon çalışmaları ile hızlandırılmıştır. Böylelikle vatandaş iş ve işlemleri hız kazanmış, belediyeye gitme zorunluluğu ortadan kalkmış ve 7/24 işlem yapabilme özelliği ile vatandaşlarımız sosyal yaşantılarında önemli kazanımlar elde etmiş oldular. Dijital dönüşümle birlikte bilgi iletişim teknolojilerin kullanılması vatandaş odaklı sürdürülebilir bir yönetim anlayışının gerçekleştirilmesinde, yerel yönetimlere hizmetlerinin daha verimli, adil, etkin, şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir şekilde sunulmasının yollarını daha da açmıştır.”

“Geleceğin İnegöl’ünü imar etmeye devam edeceğiz”

“Dijital anlamda ortaya koyduğumuz bu vizyon ile bugün IDC tarafından organize edilen IDC DX Summit 2021 sonuçlarına göre Türkiye'de çığır açan dijital teknolojilerin uygulanmasını başarıyla planlayan ve yürüten kuruluşların ödüllendirildiği organizasyon olan IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri kapsamında 75 kurumdan 187 proje arasında İnegöl Belediyesi olarak ‘Belediye 4.0 ile Yeni Nesil Belediyecilik’ projemiz ile Endüstri Ekosistemlerinin Geleceği kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldük. Bu bizim için büyük bir gurur ve mutluluk. İnşallah öncü ve yenilikçi bakış açımızı sürdürerek geleceğin İnegöl’ünü imar etmeye devam edeceğiz.”