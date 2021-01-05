“İngiltere ile savunma sanayinde işbirliği artabilir”

ERAY ŞEN-ADANA

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslarararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Arıkan DÜNYA’ya yaptığı değerlendirmede, 2017 yılında Türkiye’ye gelen dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May’in gündeminde iki ülke arasında uçak motoru üretme projesinin de bulunduğunu hatırlattı.

Manchester Üniversitesi, Birmingham Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi gibi kurumlarda uzun yıllar akademisyenlik yapan ve bu ülkeyi yakından tanıyan Arıkan, İngiltere ile Avrupa Birliği arasında Brexit müzakerelerinin sonuçlanması ve tarafların ilişkilerinde 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yeni bir ekonomik sayfa açmalarının Türkiye’yi de yakından ilgilendirdiğine dikkat çekti. İngiltere’nin AB üyeliğinden ayrılmasından sonra ilk olarak Türkiye ile Serbest Ticaret anlaşması imzalamasının ‘doğal ve gerekli bir politika’ olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Arıkan, “İngiltere Türkiye arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması 1995 yılından itibaren yürürlükte olan ve İngiltere’nin de taraf olduğu Türkiye-AB Gümrük Birliği kazanımların korunmasını içermektedir” diye konuştu. İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra Türkiye ile ticaret ilişkilerinin Serbest Ticaret Anlaşması ile sınırlı kalmayacağını, ticaret alanında yaşanan ivmenin iki ülke arasında savunma sanayi alanlarında da yaşanabileceğini vurgulayan Arıkan, “2017 yılında Türkiye’ye resmi ziyarete bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May’in gündeminde iki ülke arasında uçak motoru üretme projesi de dahil olmak üzere savunma sanayisi alanlarında işbirliği konusu da bulunmaktaydı” dedi.

Arıkan, imza sonrası Türkiye ve İngiltere Ticaret bakanlarının açıklamalarına bakıldığında yeni ticaret anlaşmasıyla birlikte hizmet ve yatırım sektörlerini de içeren daha kapsamlı bir ekonomik işbirliği hedeflendiğinin görüldüğünü ifade etti. Arıkan, “Yeni anlaşmada sanayi ve işlenmiş tarım ürünlerin serbest dolaşımı, gümrükler ve ticaretin kolaylaştırılması, rekabet, kamu alımları, fikri ve mülkiyet hakları gibi konularda ayrıntılı düzenlemelerin var olduğunu görüyoruz” yorumunu yaptı.

“İngiltere en önemli ticari ortaklardan biri haline geldi”

İngiltere’nin son yıllarda Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından birisi haline geldiğini vurgulayan Arıkan, şöyle devam etti: “Almanya’dan sonra en fazla ihracat yaptığımız ülke İngiltere’dir. İki ülke arasında ticaret hacmi her yıl artış göstermekte ve 2019 yılı itibarıyla 17 milyar dolar civarında seyretmiş ve ihraç ürünleri arasında otomotiv, beyaz eşya, tekstil ve işlenmiş tarım ürünleri önemli pay almışlardır. İngiltere’nin Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss yaptığı açıklamada hizmetler ve yatırımı de kapsayacak çok daha iddialı genişletilmiş bir anlaşma yolunda hazırlık yapıldığını ve böylece iki ülke arasında ticarette daha büyük ivmeler kazanılacağını ifade ederek, Serbest Ticaret anlaşmasının daha etkin hale getirilmesi yönünde kararlılığa dikkat çektiğini görüyoruz.”