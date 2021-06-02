İnoksan, pandemi sonrası oluşacak talebe hazırlanıyor

Zehra ORUÇ





BURSA - İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık ile Yönetim Kurulu Üyeleri Emre Varlık ve Görkem Varlık, DÜNYA Gazetesi Bursa Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’yi ziyaret etti. Endüstriyel mutfak sektörünü ve İnoksan’ın bugünü ile gelecek hedefl erini anlatan İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, “Pandemi gözümüzü açtı. Daha fazla ihracat için yeni ürünlerle yeni pazarlara odaklanacağız” dedi.

2020 yılı başlarında piyasalardan umutlu iken pandemi nedeniyle projelerin sekteye uğradığı bir dönem geçirdiklerini söyleyen Vehbi Varlık, “Pandemiden en çok etkilenenler oteller, okullar, cafe-restoran ve catering şirketleri olunca en büyük darbeyi yiyen sektörlerden biri biz olduk. Bu daralmaya rağmen daha fazla Ar-Ge yaparak ve müşteri ilişkilerimizi sıkı tutarak büyümeyi başardık. Farklı olmak pazardan pay almamızı sağladı. Yönümüzü daha fazla ihracata çevirdik. İhracatta kendimizi yeni pazarlar ve ürün gamımızdaki yeniliklerle güçlendiriyoruz. Yurtdışı portföyümüz ile yakın ilişki halindeyiz, büyük üretici firmalarla işbirliğine giderek büyüyoruz. Bugün ihracatta yüzde 40 seviyesine yaklaştık. Afrika pazarında güçleniyoruz. Azerbaycan ve Rusya’ya çalışıyoruz. Hedefimiz Amerika pazarını büyütmek. Ürün gamını genişletip pazar çeşitlendirmesine giderek ihracatımızı yüzde 50’ye çıkarmayı hedefl iyoruz” diye konuştu.

Öte yandan yurtdışında büyük markalara da üretim yapmaya hazırlandıklarını belirten Varlık, “Almanya’da büyük bir grubun markasına üretim için görüşüyoruz. İtalya’da da bir markanın üretimlerini yapacağız. Yurtdışında pandemi kaynaklı zayıfl ayan üretim hacmi, Türkiye’deki üreticilere talebi artırıyor” dedi.

“2022 yılında talep patlaması bekliyoruz”

2020 yılını kârlı kapattıklarını ve 2021’nin ilk çeyreğini umutlu geçirdiklerini söyleyen Vehbi Varlık, “Nisan ve mayıs ayları biraz durgun ilerledi; ancak bu ay normal seyrine dönmesini bekliyoruz. Turizm sezonunun açılması bizi hareketlendirecek. Ötelenen talepler nedeniyle bu sezon ve özellikle de 2022 yılında talep patlaması bekliyoruz. Firma olarak mevcut iş hacmimizle önümüzdeki iki ayı doldurduk. Sonrası için gelecek taleplere karşılık vermek için de stok yapmayı planlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. “Sektör kendini ispatladı” Çin’den uzaklaşan firmaların üretim için Türkiye’nin kapısını çalmaya başladıklarını dile getiren Varlık, Türkiye’de endüstriyel mutfak sektörünün kendini ispatladığını ve Avrupa’da ikinci sıraya konuşlandığını kaydetti. Vehbi Varlık, “Sektörümüz özellikle de yeni neslin gelmesi ile büyüdü. Firma olarak da daha fazla anahtar teslim mutfak projelerine yöneldik. Farklı markalardan da kendi markaları adına üretim yapmamız için talepler almaya başladık” dedi.

“Salgında oluşan ihtiyaca yönelik ürünler geliştirdik"

Bursa’da 25 bin metrekare kapalı alanda endüstriyel mutfak sektöründe hizmet veren İnoksan, 26’sı Ar-Ge Merkezinde olmak üzere 310 kişi istihdam ediyor. Cironun her yıl yüzde 2’sinin ayrıldığı Ar-Ge merkezinde biri TÜBİTAK çalışması olan 10 yeni proje üzerine çalışılıyorken, 35’in üzerinde de özgün endüstriyel ürün tasarım tescili ile sektörde yer alıyor. Önümüzdeki 5 yılda cirolarını iki katına çıkarmayı hedefl ediklerini ifade eden Vehbi Varlık, pandeminin etkisi ile oluşan yeni dönemin ihtiyaçlarına yönelik teknolojiyle birlikte modüler mutfakları geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. Varlık, “Geçen yıl koronavirüsle mücadelede profesyonel mutfakların hijyen standartları ile geliştirdiğimiz bulaşık yıkama makineleriyle hijyenik çözümler sunduk. Koronavirüsü yok eden yüksek sıcaklık teknolojili İnoksan bulaşık yıkama makineleri işletmelerin favori ürünü olduğu” dedi.