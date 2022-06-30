İnönü Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İnönü Üniversitesi hemşire, sağlık teknikeri, büro personeli ve temizlik personeli pozisyonları için KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 165 sözleşmeli personel istihdam edecek.

30 Haziran'da başlayan başvuru işlemleri 20 Temmuz 2022 tarihinde sona erecek.

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