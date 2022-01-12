İnşaat malzemeleri satıcıları zor durumda

Osman Nuri BOYACI



DENİZLİ - Bünyesinde inşaat sektöründe toptancılar ile dağıtıcı firmaları bulunduran Denizli İnşaat Malzeme Satıcıları İş Adamları Derneği (DİMSİAD) Başkanı Hüseyin Çetinkaya, son dönemde bazı üretici firmaların, aşırı maliyet artışlarını gerekçe göstererek imzaladıkları sözleşmelere uymadıkları gerekçesiyle Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan’a sorunlarını aktardı. Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Erdoğan’ı ziyaret eden Çetinkaya, yaşanan sıkıntının üyelerinin nihai tüketiciyle ilişkilerini zedelediğini, inşaat malzemeleri satıcılarının zor durumda olduğunu belirterek çözümü için destek istedi.

Yapılan değerlendirme toplantısı sonunda Erdoğan ve Çetinkaya, ortak açıklama yaparak üretici firmalara satış sözleşmelerine riayet etmeleri çağrısı yaptı. Açıklamada tedarik zincirinin bozulması, hammadde fiyatlarının yükselmesi ve temininde yaşanan sıkıntılar nedeniyle, tüm dünyada girdi ve maliyetlerin hızla yükseldiği belirtilerek, “Enerji fiyatlarındaki yükselme ile kurdaki dalgalanma da maliyet artışına yol açtı. Bu artışlar, ürünlerin fiyatlarına yansıtıldı. Bu doğal bir süreçti. Ancak, bu durum üretici ile toptancı ve satıcı firmalar arasındaki alışverişte hiç istemediğimiz bazı sorunları beraberinde getirdi. Ne yazık ki maliyet artışını gerekçe göstererek sözleşmedeki fiyata sadık kalmayan, pahalılığı ileri sürerek verdiği sözden cayan ve aldığı siparişi yerine getirmeyen bir grup üretici ortaya çıktı. Üreticiden başlayarak toptancı, dağıtıcı, perakendeci ve tüketiciye kadar ulaşan tedarik sürecinde yaşanan kesintiler ile belirsizlikler, esnafımız ile nihai tüketicilerimiz arasındaki uzun yıllardır karşılıklı güven ortamında süren ikili ilişkiyi zedeliyor, üyelerimizin ticari itibarını zora sokan bir duruma yol açıyor” denildi.

Üretici firmalardan aldıkları fiyatlarla iş bağlantıları kuran ve büyük projeler üzerinden sözleşmeler imzalayan bayilerin, iptal edilen sözleşmeler nedeniyle çok zor durumda olduklarını belirten Erdoğan ve Çetinkaya, “Üyelerimiz, maddi kayıplarının yanında sözleşme şartlarını yerine getirememelerinden dolayı, yasal yaptırım riskiyle de karşı karşıya kalıyorlar. Üretici firmalarımızdan beklentimiz, beraber çalıştıkları satış kanalları durumundaki üyelerimizin seslerine kulak vermeleri ve firmalarımızı bu tür uygulamalarla zor durumda bırakmamaları” çağrısını yaptı.