"İnşaat malzemelerinde tedarik sıkıntısı artıyor"

KONYA - Konuya ilişkin açıklama yapan Konya Tesisat ve İnşaat Malzemecileri Derneği (KONTİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Küçük, inşaat sektörünün bazı alt sektörlerinde malzeme tedarik sıkıntısının ciddi boyutlara ulaştığını söyledi. Başkan Küçük, pandemi nedeniyle Avrupa ülkelerinde fabrikaların birçoğunun çalışmaması veya yarı zamanlı çalışmasından dolayı inşaat malzemesi ithal ettiğini belirterek, yerli üreticilerin ihracata yönelmesiyle yurtiçinde malzeme tedarikinde sıkıntı yaşandığına dikkat çekti.

Lojistikte de sorun var



Malzeme tedariki sıkıntısı ve fiyat artışları yanında lojistik sektöründe de sıkıntı yaşandığını belirten Gökhan Küçük, pandemiyle arz- talep dengesinin bozulduğunu ve buna bağlı olarak deniz taşımacılığında boş konteyner bulunamadığını söyledi. Mobilya üreticileri, sektörün temel malzemesi olan MDF bulmakta da zorlanıyor. Cam konusunda ciddi sıkıntı var. Küçük, “Cam üreticilerinde pandemi nedeniyle sorunlar yaşanıyor, cam üretim hatları da bakıma girdiği için üretimin azaldığı söyleniyor. Cam sektöründe ihracatın artması yanında iç talebin de artmasıyla sorun ortaya çıktı. Şu an fiyat artış endişesinden dolayı malzeme alım talepleri de yüksek seviyede” dedi.