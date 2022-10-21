İnsan Kaynakları Zirvesi 2022 tamamlandı

ALİ ŞAHİN/BURSA

İnsan Kaynakları Yöneticileri Derneği (İKAYDER) tarafından düzenlenen ‘Yetenek yönetimi’ temalı İnsan Kaynakları Zirvesi 2022, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BTSO) gerçekleştirildi. Birçok sektör profesyonelini ve alanında uzman isimleri bir araya getiren zirvede açılış konuşmasını yapan İKAYDER Başkanı Dr. Bülent Öz, “Özellikle pandemi sonrası çok zor günler yaşadık. Uzaktan çalışma modelleri, hibrit çalışmalar, sessiz istifalar gibi birçok konu karşımıza çıktı. İnsan kaynakları için bu süreci yönetmek ve bu yeni durumlara uygun hareket edebilmek en önemli unsurlardı. Pandemi sonrasında da yapay zeka, yeni öğrenme yaklaşımları gibi iş hayatının kaçınılmaz gerçekleri karşımızda. İşte bu noktada insan kaynaklarının gemiye doğru insanı almak, bu insanların yeteneklerini yönetmek ve bunu rekabet ortamında sunmak en önemli görevlerin başında geliyor. Bugün bu zirvede, yetenek, insan ve insan kaynakları süreçlerini konuşacağız” dedi.

“En büyük kaynağımız insan gücü”

BTSO Yönetim Kurulu üyesi Muhsin Koçaslan ise “Dünya her gün yeniden kuruluyor. Ülkeler birbiri ile yarış halinde. Bu hızlı değişim ve dönüşüm süreci hayatımızın her alanında karşımıza çıkıyor. Bir kıymet olan insan ekonomimizin lokomotif gücüdür. Değişimi yapan da üretimi gerçekleştiren de insan emeğidir. Bizi bekleyen değişim ne kadar köklü olsa da insan kaynağımız gelecekte ayakta tutacak en büyük kozumuz olacaktır” dedi. Koçaslan ayrıca insana yatırım için BTSO’nun hayata geçirdiği projelerden insan kaynakları profesyonellerinin faydalanmasını istedi. Açılış konuşmalarının ardından, Fatmanur Erdoğan, Yunus Emre Aslan, Ece Uslu, Dr. Levent Sevinç ve Ahmet Hakan Arslan sunumlarını gerçekleştirdi.