INSOS Enerji,  GES’lerde sunduğu çözümlerle EIF Dünya Enerji Fuarı’nda ilgi gördü

Saniye BULDUK

KONYA - Yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumundan işletmesine 2016 yılından beri önemli projelere imza atan INSOS Enerji Yatırım Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Genel Müdürü Osman Alper Sezen, “13-15 Ekim tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşen 14. Dünya Enerji Fuarı’nda, alışılmışın dışında stant tasarımı, kullandığımız dijital imkanlar ve verdiği çevreci mesajlar ile büyük ilgi çekti” dedi.

Sezen, “28 şehirde 400’den fazla güneş enerji santraline tamamen dijital ve teknoloji tabanlı alt yapısı ile hizmet veren, 100 MW’a yakın Güneş Santralini Anahtar Teslim inşa etme başarısı göstermiş INSOS; Platin Sponsor olarak yer aldığı fuarda kullandığı teknoloji ve bu teknoloji sayesinde çevreye sağladığı katkı ile ön plana çıktık. Her bir katılımcı firmanın ortalama 5 ton karbon emisyonuna sebep olduğu fuarda geri-dönüşümlü stant tasarımı sayesinde 0,7 ton karbon salınımı ile en çevreci firma oldu. Kamu yöneticilerinden, sektörel katılımcılardan ve ziyaretçilerden büyük ilgi gören INSOS geri-dönüşümlü ahşap palet ve OSB malzemeler ile inşaa edilmiş standında 2.000 den fazla ziyaretçiyi ağırladı. Çevreci ve özgür havası ile binlerce ziyaretçinin uğrak noktası haline gelen INSOS standı, Fuar Organizatörü Domino Fuarcılık ve ANFAŞ Fuar Merkezin yönetimlerinden tam not aldık. Tamamen dijital, interaktif iletişim araçlarını kullanarak, Antalya fuar standımızda ağırladığımız misafilerimize Konya’dan video konferans sistemleri aracılığı ile erişerek sunumlar yaptık ve geleneksel uygulamaları terk ederek risk aldık’ diyen Osman Alper Sezen, “Fosil yakıtların çevreye verdiği zararları minimize etmek, bu konuda toplumda farkındalık yaratmak, bir enerji şirketi olarak artık INSOS’un resmi misyonudur. Karbon Emisyonu ve çevresel etkileri hakkında biz dersimizi çalıştık, temiz gelecek adına verdiğimiz sözlerin gereğini yerine getirmeye başladık, şimdi sıra diğer firmalarında bize katılarak hep birlikte daha güçlü mesajlar vermeye başlamamızın zamanıdır” dedi.

“80 MW’nin üzerinde anahtar teslim GES kurduk”

Sezen, sözlerine şöyle devam etti: “INSOS, kuruluş amacına uygun şekilde, teknolojiyi en yüksek seviyede kullanan, yazılım ağırlıklı teknolojileri üreten bir şirket olarak, hali hazırda 400 den fazla güneş enerji santraline çeşitli kapsamlarda tamamen dijital alt yapılara dayalı performans yönetimi, işletme ve bakım (o&m) hizmeti sağlıyor. Kuruluşumuzdan bu yana toplam 1.200 MW gücün üzerinde projeye hizmetlerimiz ile dokunduk. Tüm bu hizmetlere ek olarak 80 MW’nin üzerinde güneş enerji santralinin anahtar teslim kurulum ve montaj hizmetlerini de başarıyla sağladı. Türkiye’de firmalara hem EPC hem de Varlık Yönetimi (O&M) alanında tek elden destek sağlayan nadir şirketlerden biridir. Artık INSOS için hedef büyütme zamanı gelmiştir. İklim değişikliği ile ilgili endişelerin her geçen gün arttığı günümüzde yenilenebilir enerji daha da önemli hale gelmiştir. INSOS olarak yaptığımız yatırımlarla sadece şirketimizin ekonomisine değil, aynı zamanda ülke ekonomisine ve doğaya da önemli katkılar sağlamayı umuyoruz. INSOS O&M ve EPC portföyü ile sadece 2021 yılında 440 MW kapasiteli güneş enerji sistemi ile yaklaşık 453.000 evin ihtiyacı olan elektrik enerjisini üretebilecek bir portföye ulaşmış olduk. Portföyümüzün en önemli kazanımı ise, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla yıllık 780.000 ton karbondioksit gazının doğaya salımının önüne geçerek, çevreye katkıda bulunmak olacaktır. Söz konusu miktarı, 10 yaşındaki 96 bin adet ağacın bir yılda ancak tüketip temizleyebildiğini düşünürsek geleceğimiz için ne kadar doğru bir yatırım kararı aldığımızı görebiliyoruz. Türkiye’nin enerjisini yenilenebilir enerji ile dönüştürürken, firmaların karbon emisyonunu da minimize ediyoruz.”

Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakılması gerektiğini vurgulayan Sezen, “Yenilenebilir enerji yatırımları, uzun yıllar boyunca garantili gelir elde edebileceğimiz yatırımlar oldukları gibi, gelecek nesillerimize daha temiz ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmanız için de en güzel fırsattır. Bu sektöre yatırım yapan işletmeler, biz onlara ‘akıllı firmalar’ diyoruz, hem işletme enerji giderlerini ciddi oranlarda düşürüyorlar, hem gelişen enerji pazarında birer aktör oluyorlar, hem de işletmelerinin karbon emisyonunu düşürerek önümüzdeki yıllarda devreye girmesi beklenen karbon vergisi muafiyetini şimdiden garantilemiş oluyorlar” ifadelerini kullandı.