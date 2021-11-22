İnvia, 16 markanın güvenlik sistemlerini tek çatı altında topladı

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Çukurova bölgesinde faaliyet gösteren aynı zamanda Trabzon, Malatya, Gaziantep, Eskişehir, Ankara ve İstanbul gibi birçok ilde mega projeyi üstlenen İnvia Bina Teknolojileri, zayıf akım ve güvenlik sistemlerinde ihtiyaç duyulan tüm ürün ve ekipmanları, kurduğu mağazasında bir çatı altında topladı. Mağazalaşma yatırımına kendilerini piyasa şartlarının yönlendirdiğini ifade eden İnvia Genel Müdürü Mehmet Kartopu, Viotek Zayıf Akım Market adı altında kurdukları mağaza ile bölgedeki firmaları İstanbul merkezli tedarik zinciri bağımlılığından kurtardıklarını belirtti. Mağazalarında hem Viotek markasıyla kendi ürünlerinin hem de distribütörlüğünü üstlendikleri 16 ulusal ve uluslararası markanın yüzlerce çeşit ürünün bulunduğunu ifade eden Kartopu, “Bizden önce bölgemizde zayıf akım ürünlerinin tümünü kapsayan, uygun fiyat ve satış sonrası hizmet politikası ile cevap verebilecek bir oluşum yoktu. Bölgemizde hizmet veren sektörel firmalarımız satın alma işlemleri için ağırlıklı olarak İstanbul’daki firmalara yöneliyordu. mağazamızda yüzlerce ürünü 1’inci ve 2’inci elden erişime açarak bölgemize yeni bir tedarik zinciri oluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Güvenlik kameralarında yeni teknolojiler

Güvenlik kamera sistemlerinde kendi markaları olan Viotek müşterilerine hizmet sunduklarını ifade eden İnvia Genel Müdürü Mehmet Kartopu, sürdürdükleri Ar-Ge çalışmalarıyla güvenlik kameralarındaki çeşit sayısını artırıp yeni nesil ürünler üzerinde çalıştıklarını söyledi. Çeşit sayısı 20’ye ulaşan güvenlik kameralarında entegre ettikleri yeni teknolojilerle görüntüleme kalitesinde ciddi iyileştirmeler yaptıklarını kaydeden Mehmet Kartopu, “Colorvu teknolojisi ile güvenlik kameralarımız muadillerine göre gece görüşünde kullanıcılara renkli ve daha net görüntü sağlı yor” diye konuştu.