İplik fiyatında artış yeni siparişe engel

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Artan pamuk fiyatları karşısında artan maliyetleri nihai ürüne yansıtmakta zorlanan Egeli hazır giyim ve konfeksiyoncular, müşteri siparişi iptal etse sevinecek noktaya geldi. 3-4 ay önce aldıkları siparişlerin teslim tarihinin geldiği şu günlerde zararına satışla karşı karşıya kaldıklarını kaydeden sektör temsilcileri öngörülebilir kur ve hammadde politikası istedi. Bade Tekstil Kumaş’in sahibi Canan Çınar, “30/1 penye ipliğin kilogramı 36 TL’den 50 TL’ye geldi. Müşterilerle sorun yaşamaya başladık” dedi. İhracatçı konfeksiyonculara tişört, eşofman gibi örme kumaş ürettiklerini belirten Çınar, yaşanan maliyet artışları karşısında müşteri ile ‘kavga’ noktasına geldiklerini söyledi. Son 3 haftadır yaşanan fiyat artışlarından bahseden Çınar, “Dünyada da fiyat artışı var ama orada yüzde 5 bandında. Bizde ise yüzde 30. Sebep nedir? Türkiye’de pamukçuların elindeyiz” diye konuştu. Fiyat tutturmak için kur artışı gerektiğini, ancak girdileri dolar bazında artan sektörün satışlarının Euro bazında olduğunu anlatan Çınar, Dolar/Euro paritesinin 1.30’dan 1.15’e gerilemesiyle zararın katlandığını söyledi. Çınar, şunları söyledi: “Kur artışından paritedeki gerileme nedeniyle istifade edemiyoruz. Oysa şu an Türkiye’ye Uzakdoğu’dan ciddi talep, sipariş var. Ancak, önümüzü göremediğimiz için taleplere yanıt veremez noktadayız.”

“Artışın tolere edilecek noktası kalmadı”

İzmir Brode Tekstil’in sahibi Fatih Güven ise iplik fiyatlarının anlık artış gösterdiğini belirtti. Güven şu değerlendirmeyi yaptı: “1994, 1998 Uzakdoğu, 2001, 2008 krizlerini yaşadım. Bugün yaşadığımız hepsinden farklı bambaşka bir durum. Dün 45 TL olan iplik bugün 49 lira. İplik dışında navlun, enerjideki artışlara paralel, brode nakış sektörüne ithal telaya (suda eriyen tela) her gün 3-5 sent zam geliyor. Büyük kar marjları ile çalışmıyoruz. Artışlar karşısında fiyat tutturamıyoruz. Maliyet artışını ürüne yansıtmak istediğimizde müşteri ile karşı karşıya geliyoruz. Yaz başında 4.5 Euro fiyat verdiğim ürünü teslim edeceğim son bir haftada 0.22 Euro cent maliyet artışı oldu. Müşteri siparişi iptal etse sevineceğim. Bir çıkmazın içindeyiz. Öngörülebilir kur, öngörülebilir hammadde fiyat artışı istiyoruz” dedi.

“Yılbaşından sonra daha kötü olabilir”

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlik Başkanı Burak Sertbaş:

Enflasyon tüm dünyada artıyor. İplikçiler geçen hafta piyasaya mal vermedi. Kurdaki artış nedeniyle şu an işçilikte ucuz kaldık. Ama yılbaşından sonra artan enflasyon karşısında belirlenecek asgari ücretle o da ortadan kalkacak. Daha kötü duruma geleceğiz. Kimse ne olacağını bilmiyor” dedi. Sertbaş, müşteri ile çetin pazarlık çağrısında bulunarak, “Müşteri, küresel ölçekte fiyat artışını görüyor biliyor. Yapmamız gereken müşterilerle çetin pazarlıkla fiyatı yükseltmek

“Çözüm için çalıştay düzenlensin”

Ege Giyim Sanayicileri derneği (EGSD) Başkanı Hayati Ertuğrul:

10 Eylül’de 93 sent olan pamuk, yüzde 23 artışla1.14 sente yükseldi. Son bir yıldaki artış ise yüzde 80’i buldu. İplik fiyatı iki günde yüzde 4.4 arttı. Pamuk ve iplik piyasası borsa gibi anlık izlenir hale geldi. Fiyat tutturmak mümkün değil. Müşteri ile kıran kırana azarlık var. Sektör beklemede. Firmaların tek başına bu işin üstesinden gelmesi mümkün değil. Çözüm noktasında sektörün tüm paydaşları ile bir çalıştay düzenlenmesi çağrısında bulunduk.