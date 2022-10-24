İplikte yerli üretici korunuyor

ALİ ŞAHİN

Naylon ve diğer polimerlerden üretilen ipliklerin ithalatına ek maliyet getiren tebliğ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili konuşan Suni Sentetik İplik Üreticileri Birliği (SUSEB) Genel Sekreteri Eray Sanver, “Türkiye’de 60-80 bin ton arası naylon iplik üretim kapasitesi var. Yüksek mukavemetli iplikler hariç ülkemizin genel ihtiyacı bu rakamın biraz üzerinde seyrediyor. Burada alınan önlem naylon texture, düz, poy ve turlu ipliklerin tamamını kapsıyor ve daha önce alınan bazı önlemlerin 3 yıl daha uzaması anlamını taşıyor” dedi.

“Devlet hassas davrandı”

Önlemlerin 2019’da ilk uygulandığında nihai ürünlerde kilogram başına 30 sent ile başladığını belirten Sansever, “Bu rakam 27 cente indi. İki yıl sonra ise 25 cent olacak. Burada asıl önemli olan kısım naylon poydur. Onda 0,1 dolar ile başladı ve dikkat ederseniz 0,025’e kadar indi. Bursa’dan devletin yerli iplik üreticilerini koruduğu yorumunu çıkarmamız gerekli. Aksi takdirde poy için bu düşün gözlenmezdi. Poy işlem görüyor texture oluyor, işlem görüyor düz iplik oluyor, turlu iplik oluyor. O yüzden hammadde kısmında yerli üreticiyi küstürmemek adına devlet burada çok hassas davrandı” diye konuştu.

“Nihai ürün hedefleniyor”

Yayınlanan tebliğin nihai ürünlerin kontrolünü amaçladığını belirten Sansever, “Nihai ürün ithalatı kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Bu konuda da çok dikkatli davranılmış. Ortada var olan maliyet artışları göz önüne alındığında bu durumun çok fazla etki sağlayacağını da düşünmüyorum. Bütün bu nedenleri de üst üste koyunca üretimin olumsuz etkileneceğini düşünmüyorum. Zaten iç piyasada şu anda enflasyonun dışında resesyondan kaynaklı bir daralma var. Ama dünya genelinde de birçok ülke korunma önlemleri alıyor ve önemli bir miktarda talep düşmesi var” ifadelerini kullandı.

“İthalat yapan unutulmamalı”

Seçen İplik Genel Müdürü Soykan Gülseçen ise “Naylon iplik konusu genelde ithalata dayalı. Bu ürünün üretim cephesinde iç piyasada tam anlamıyla bir yeterlilik yok. Dolayısıyla iç piyasadaki nihai ürünlerde oluşacak talep artışı maliyetlerin de yükselmesini tetikleyebilir. Hammadde konusuna da ayrıca bakmak gerekli. Düzenlemenin Türkiye’deki üreticileri korumak için önemli bir adım olduğu gerçek ama ithalat ile iş yapan kesimi etkileyecektir” diye konuştu.