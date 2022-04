“Irak, her alanda Türk yatırımcı bekliyor”

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, iki ülke arasında 120 milyon dolarlık ihracat potansiyeli olduğunu söyledi. Acar, Irak’ın hayatın her alanını ilgilendiren konularda Türk yatırımcılara ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Irak, savaş sonrası dünyaya yeniden entegre olmaya çalışan, yeniden yapılanma süreci nedeniyle de büyük fırsatları beraberinde sunan bir ülke. 2022, Irak için altın yılı. Irak için yatırım yapılacak en güzel yıl olacak” dedi.

Geçen Ocak ayında DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanlığına seçilen iş insanı Halit Acar, iki ülke arasındaki fırsatlar, ticaret hacmi ve sorunlarına ilişkin DÜNYA’ya açıklamalarda bulundu. Acar, terör örgütü IŞİD’in Irak topraklarına girdiği 2014 yılına kadar Türkiye’den ihracatın 13 milyar dolara kadar ulaştığını belirtti. Terörün ardından ihracatın gerilediğini ifade eden Acar, 2020 yılı ile birlikte ihracatta tekrar bir yükseliş yaşandığını aktardı. 2020’de 9,1 milyar dolar, 2021’de 11,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiğini paylaşan Acar, Irak’a ihracatta İstanbul’un yüzde 25’le birinci, Gaziantep’in de yüzde 17’lik bir payla ikinci sırada olduğunu söyledi. Acar, 2022 yılsonu ihracat beklentilerinin ise 25 milyar dolar olduğunu anlattı.

En büyük sorun vize ve lojistik

Türk ihracatçılarının Irak’ta en çok vize ve lojistik sorunu yaşadıklarını anlatan Halit Acar, çözüm önerileriyle birlikte sorunları Iraklı yetkililere aktardıklarını bildirerek, şunları söyledi: “TIR’larımız sınır kapısına kadar gidiyor. Ondan sonra ürünlerimiz yeni bir TIR’a bindirilerek gönderiliyor. Bu da ek maliyete neden oluyor. Irak’a hemen hemen tüm ürün gruplarında ürün gönderiyoruz. Bu transferler ürünlere zarar verebiliyor. Irak’ta Türk Büyükelçiliği’nde günlük 5 bin ile 5 bin 500 arasında Türk vizesi veriliyor. Ama onlar bize 40-50 tane bile vermiyor. Bunun sebebi de prosedürler. Bununla ilgili de en az 3 aylık iş ve turistik amaçlı çoklu giriş olarak vize verilmesi talebinde bulunduk. Şimdilik bekliyoruz.”

Irak’ın yeniden yapılanma sürecinde olduğunu hatırlatanHalit Acar, “Irak’ta yerli teşvikler başladı. Son zamanlarda ülkedeyeni yatırımlar yapılması isteniyor. Bunun için de ithalata bazı kısıtlamalar getirdi. Bu yatırımlarla ilgili de bazı destekler veriliyor. Irak Tarım Bakanı ile yaptığımız görüşmede bizden Türk firmalarının gelip Irak’ta yatırım yapmalarını istedi. Arsa ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi” diye konuştu.

Irak’ta hâlihazırda devam eden birçok müteahhitlik projesinin olduğundan söz eden Acar, bunların Türk yatırımcılar için büyük fırsatlar olduğunu ifade ederek, “1000 Okul projesi var. DEİK olarak bu proje üzerinde çalışıyoruz. Irak, Türk firmalarına, iş insanlarına çok büyük fırsatlar sunan bir ülke. Bu fırsatlar diğer Ortadoğu ülkelerine göre çok belirgin bir şekilde öne çıkıyor” dedi.

“Amacımız iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak”

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 120 milyar dolar olduğunu söyleyen Halit Acar, Irak’ın yatırım anlamında Türkiye’nin her türlü desteğine ihtiyaç duyduğunu belirterek, şunları kaydetti: “30 yıl önce Türkiye ne ise Irak’ta şu an o seviyede. Ciddi anlamda su, altyapı, üstyapı, elektrik, buradan onlara göndereceğiz malzemeler, sağlık sektörü ve akla gelebilecek her türlü sektörü ilgilendiren bir ihtiyaç söz konusu. Türkiye yol göstererek, Irak’ın kalkınmasında etkin rol oynayacak. DEİK iki ülke arasında köprü olacak. Amacımız iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak. Bütün tecrübe ve bilgi, birikimimizi Irak’la paylaşıp ülke olarak bir fayda sağlayacağız. Her iki ülke de kazanacak. Bizimle çalışmak istiyorlar. Olumlu bakıyorlar.”