Irak ihracatında yaşanan sorunlar Bağdat’ta masaya yatırıldı

GAZİANTEP - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, beraberindeki TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle, DEİK Başkanı Nail Olpak, TİM Sektör Kurulu Başkanı ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya ve beraberindeki heyet ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Irak’a gitti. Bağdat ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Ulaştırma Bakanı Nasser Bander ve Ticaret Bakanı Alaa Ahmed Hassan Obaid ile bir araya gelen heyet, Türkiye ve Irak arasındaki iş birliğinin arttırılabilmesi için karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretleri hakkında açıklamalarda bulunan TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, ihracatçıların Irak’ta yaşadığı sorunları dile getirerek çözümü için destek istediklerini kaydetti. Görüşmelerin ülke ve bölge için büyük önem taşıdığını belirten Altunkaya, “Umuyoruz ki ihracatçılarımızın Irak’ta yaşadığı sıkıntılar en kısa zamanda çözüme kavuşacaktır. Sorunlarımızın çözümü için büyük çabalar sarf eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş ve Ticaret Bakanlığı yetkililerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Altunkaya Irak’ın önemli bir Pazar olduğunu ifade ederek, Türkiye genelinden 2020 yılında Irak’a hububat bakliyat sektörü olarak 1,35 milyar dolarlık, 2021 yılının yedi aylık sürecinde ise bu ülkeye Türkiye genelinden 777 milyon dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı gerçekleştirildiğini aktardı.