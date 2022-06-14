“Irakla ticareti, petrol karşılığında geliştirebiliriz”

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gaziantep, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, Ticaret Bakanlığı’nın himayesinde Uluslararası İş Forumu (IBF) tarafından düzenlenen 2. Türk Arap İş Zirvesi’ne ev sahipliği yaptı. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen zirveye Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Irak Ticaret Bakanı Alaa Al Juborı, MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, IBF Başkanı Erol Yarar, Arap Sanayici İş İdamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Salih Asfour milletvekilleri ile 22 Arap ülkesinden 42 iş insanı derneği temsilcisi ve bin 600’ü aşkında yatırımcı ve iş insanı katıldı.

“Türkiye, enerji madeninin üzende bulunuyor”

Etkinliğin açılışında konuşan IBF Başkanı Erol Yarar, iktisadi kalkınmayı kardeşlikle beraber başarmayı hedefleyen bir anlayışla yola çıktıklarını söyledi. Arap iş insanları ile Gaziantep’te birlikte olmaktan çok büyük memnuniyet duyduklarını anlatan Yarar, Türkiye ve 22 Arap ülkesi arasında büyük bir ticaret potansiyeli bulunduğunu söyledi. Bu ülkelerin toplam ithalatının 1,2 trilyon dolar olduğunu bunun da sadece yüzde 2’si olan 25 milyar dolarlık kısmının Türkiye’den yapıldığını ifade eden Yarar, Türkiye’de enerji açığı olmadığını savundu. Yarar, “Dünyada en çok toryum rezervi Türkiye’de var. Kesinleşmiş rezerv 350 bin ton. Tahmini rezerv 800 bin ton. Bir ton toryumun eşdeğeri 3,5 milyon kömür, 3 milyon ton petrol. Kesinleşmiş rezervin parasal karşılığı 80 trilyon dolar. Türkiye bir enerji madeninin üzerinde bulunuyor” dedi. Arap iş insanlarına “Türkiye’ye güvenin. Türkiye koşuyor. Devletiyle, belediyesiyle, üniversitesi, sanayisi ve yatırım hamlesiyle Türkiye’nin önünde hiçbir engel duramayacak. Türkiye’nin güvenin ve bu güveni sarsmak isteyenlere de itibar etmeyin” sözleriyle seslenen Yarar, “Kuzey Suriye’de açılacak serbest sanayi bölgesinde Gaziantep Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Odası’na verilecek yetkiyle orada üretilecek bütün ürünlerin Türkiye’ye gümrüksüz bir şekilde getirerek dünyaya satılmasını sağlamalıyız” diye konuştu. Yarar, Irak’la ticaret konusunda da ayrı bir parantez açarak geçmişte olduğu gibi Irak’la yeniden petrol üzerinden ticaret yapılmasını önerdi.

“Türk müteahhitler Arap ülkelerinin kalkınmasına katkı sağlıyor”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gaziantep'in 10,3 milyar dolarlık ihracatının yüzde 40'ını oluşturan yaklaşık 4 milyar dolarını Arap ülkelerine gerçekleştirdiğini belirterek, bu rakamların yetersiz olduğunu söyledi. Bakan Muş, Türkiye olarak, Arap ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi için her türlü adımı atmaya istekli ve kararlı olduklarını anlatarak, yaklaşık 2,5 trilyon dolar gayrisafi yurt içi hasılaya, 436 milyon nüfusa sahip Arap dünyası ile ekonomik ilişkileri geliştirmek için daima pozitif bir yaklaşıma sahip olduklarını bildirdi. Muş, 2021 yılında Arap ülkeleri ile ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 14,2'lik artışla 67,4 milyar dolara ulaştığını, dünyanın birçok coğrafyasında başarılı işlere imza atan Türk müteahhitlerinin, tüm dünyada bugüne kadar yaklaşık 458 milyar dolar değerinde 11 binin üzerinde proje üstlendiğini aktardı. Muş, Arap ülkelerinde ise bu rakamın 167,6 milyar dolar değerinde yaklaşık 3 bin 500 proje olarak kayıtlarda yer aldığını söyledi. Türk müteahhitlerinin yurt dışında üstlendiği projelerin yüzde 30'unun Arap ülkelerinde olduğuna işaret eden Muş, "Türk müteahhitlerinin Arap ülkelerinin kalkınmasına önemli katkı sağladığını bu rakamlar ifade ediyor. Buralarda birçok altyapı, üst yapı, sanayi tesisi, liman, enerji santralleri gibi yatırımların olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“İşbirliği zemini hazırlamayı ve engelleri kaldırmayı hedefliyoruz”

Karşılıklı yatırımlar alanında Arap ülkeleri ile iş birliğinin daha fazla artırılabileceğine değinen Bakan Mehmet Muş, “Bu minvalde, karşılıklı ticaretin ve yatırımların teşvik edilmesi ve üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirilmesi konularında iş birliğimizin artırılması büyük önem taşımaktadır. Bizler hükümetler olarak kurduğumuz ilişkilerle uygun bir işbirliği zemini hazırlamayı ve olası engelleri ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu diyalogun geliştirilmesinde elbette sahadaki iş insanlarının gayretleri çok önemlidir” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise zirveyle kentin ticari ve ekonomik gücünü daha çok yükselteceğini belirterek, Gaziantep’in parlayan bir yıldıza dönüşeceğini söyledi. Vali Davut Gül de Gaziantep’in birlikte iş yapma kültürünün yüksek olduğu bir şehir olduğunu dile getirerek, “Gaziantep, ticaret konusunda helal kazancın en iyi örneklerine sahip olan bir şehir. İnanıyorum ki Gaziantep gerek rekabet gücü gerekse de dünyanın dört bir yanına yaptığı ticaretle her bir iş insanına ayrı bir kapı açacaktır” şeklinde konuştu.

“Gaziantep, zirveyle parlayan bir yıldız olacak”

Bu yıl Orta Doğu'nun sanayi üssü Gaziantep’te düzenlenen IBF 2. Türk-Arap İş Zirvesi aracılığıyla Türkiye ile Arap is dünyası arasındaki ekonomik ve sosyokültürel ilişkilerin çok daha ileri bir seviyeye taşınacağını belirten MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “IBF 2. Türk-Arap İş Zirvesi’nde yeni iş modelleri ve yeni işbirliklerinin kurulmasını, farklı sektörlerde yatırım olanaklarının tesis edilmesini ve ikili ilişkilerimizin çok daha güçlü bir boyuta ulaşmasını hedefliyoruz. Savunma sanayisi, gayrimenkul, makine, gıda, tekstil, demir-çelik, bilişim ve yazılım altyapısı gibi birçok alanda dünya ile yarışabilecek kalitede ürün ve hizmet üreten bir ülke olduğumuzu salgın sürecinde tüm dünyaya ispat etti. Bu gücümüzü ve tecrübemizi birlikte paylaşmaya hazırız” diye konuştu.