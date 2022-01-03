İş dünyası 2022’yi, üretim ve ihracat yılı ilan etti  

Fikri CİNOKUR-ANTALYA

Esra ÖZARFAT-BURSA

Pandemiyle birlikte zor bir sürece giren, dövizdeki dalgalanmalarla üretim ve ihracatta belirsizlikler yaşamaya başlayan Batı Akdeniz ve Bursa iş dünyasının ortak hedefi, ekonomideki belirsizliklerin ortadan kalktığı, sürdürülebilir ekonomi ortamının oluştuğu bir yıl yaşamak. Zor bir yılı geride bırakarak, yeni umutlarla 2022’ye giren iş dünyasının bu yıldan en büyük beklentisi, yapısal reformların bir an önce gerçekleşmesi.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı, yeni yıl mesajında 2022’nin en başta hukuk ve eğitim olmak kaydıyla, ekonomi politikalarının sağlamlaştığı, çağdaş eğitim anlayışıyla, evrensel yargı sistemiyle yükselen bir ülke olmayı ve 2022’in atılım yılı olmasını temenni ettiklerini belirtti. Pandeminin kırılgan bir yapıya sahip olan Türkiye ekonomisini uzun bir süre daha etkilemeye devam edeceğinin sinyallerini verdiğini vurgulayan Akıncı, şunları kaydetti: “2022’nin değişimlerin yılı olacağını dikkate aldığımızda iş dünyası olarak asıl beklentimiz, istikrarlı büyümeyi ve kalkınmayı destekleyecek çok yönlü yapısal reformların hayata geçirilmesi, eksiklerin tamamlanmasıdır. 2022’yi kayıplarımızı telafi edeceğimiz bir yıl olarak geçireceğimizi ümit ediyoruz.” Antalya ve bölge iş dünyası olarak, demokrasisiyle örnek, dünya siyasetinde söz sahibi, ekonomisi örnek gösterilen, toplumsal uzlaşının değerinin anlaşıldığı, üretim ve istihdam stratejisi olan bir ülke olma inancını koruduklarını ifade eden Akın Akıncı, “En başta hukuk ve eğitim olmak kaydıyla, ekonomi politikalarının sağlamlaştığı, çağdaş eğitim anlayışıyla, evrensel yargı sistemiyle yükselen bir ülke olmayı ve 2022’in atılım yılı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, “2022’ye tüm sektörlerde çarkların daha hızlı döneceği bir yıl olması ümidiyle giriyoruz. Bizi geleceğe güçlü şekilde taşıyacak başarılı adımlarla ilerlediğimiz bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Osman Sert de “Yeni yılda, huzura ve mutluluğa olan umudumuzu tazeleyerek, beklentilerimize ulaşmak için daha çok çalışıp kentimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak projeleri gerçekleştirmek, en önemli hedefimiz. Birlik ve beraberliğimizin artarak devam ettiği, pandeminin etkisinden sıyrılmış daha sağlıklı ve ekonomik anlamda da daha başarılı bir yıl diliyorum“ dedi.

Burdur’un ihracat performansı artıyor

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkanı Yusuf Keyik, salgın kısıtlamalarından tamamıyla kurtulmuş bir yeni yıl beklentisi içerisinde olduklarını belirtti. Burdur’un ihracat göstergelerinin pandemi öncesinden daha yüksek bir performans eğiliminde olduğuna dikkat çeken Keyik, “İhracat pazarımızın ölçeğinin büyümesi, daha fazla ülkeye daha çeşitli dış ticaret yapılması en büyük hedeflerimiz arasında. Yatırımcılara teşvik ve kolaylıklar sağlanması, devlet desteklerinin geniş tabanlarda istihdam ve yatırıma dönüşmesi temennimiz. Güven kavramı tüm piyasalarda kabul görmeli. Döviz kurunun da sabit bir eksende kalması gerekir. Yeni yılın ilk çeyreğinden itibaren ülkemizin ve Burdur’un yüksek istihdam, yüksek ihracat ve düşük cari açık amacına ulaşmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Isparta’nın ihracat hedefi, 500 milyon dolar

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Mustafa Tutar, yeni yıl mesajında 500 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini bildirdi. 2022’ye tüm sektörlerde çarkların daha hızlı döneceği bir yıl ümidiyle girdiklerini ifade eden Tutar, “2021 yılında ITSO olarak Isparta’ya ve üyelerimize katkı sağlamaya gayret ettik, sektörlerimize destek olacak birçok çalışmaya imza attık. Isparta’nın tüm zamanlardaki en yüksek ihracat hedefine ulaştık. 500 milyon dolar hedefine adım adım yaklaşıyoruz. Tüm sektörlerdeki hedeflerimize ulaşmak için daha çok çalışacağız” diye konuştu.

Bursa iş dünyası ihracat ve nitelikli üretime odaklanacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) İbrahim Burkay, Bursa iş dünyası olarak 2022 yılında yeni yatırımlara, istihdam oluşturmaya ve ihracatı geliştirmeye odaklanacaklarını belirtti. Bursay, “2022’yi nitelikli üretim ve ihracat yılı olarak ilan ediyoruz. Yıl boyunca yapacağımız çalışmalarla bir taraftan imalatı, istihdamı ve ihracatı artırırken, eş zamanlı olarak da girişimcilik ekosisteminin gelişimini, inovasyonu, katma değeri yüksek teknolojik ürünleri ve ölçek ekonomisine geçişi hızlandırmayı hedefliyoruz. Yeni nesil sanayi anlayışına uygun şekilde yüksek teknolojili ve katma değerli üretim merkezi konumunu güçlendirmeyi amaçlıyoruz” dedi. İş dünyasının temel beklentisinin üretim ve yatırım ortamının kalıcı olarak iyileştirilmesi olduğuna işaret eden Burkay, ekonomi politikalarının nitelikli büyümeyi tesis edecek destekler ve öngörülebilirliği artıracak uygulamalarla hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Burkay, iş dünyası olarak üreticilerin yüksek kurla mücadele ettiği, yüksek faiz duvarı nedeniyle yatırımların sekteye uğradığı bir ekonominin sürdürülebilir olmadığını ifade ederek, “TL’nin hızla değer kazanması ve piyasalarda oluşan olumlu havanın kısa sürede tüketici fiyatlarına yansıması hepimizin ortak arzusudur” diye konuştu.

Tarımda yapısal reform beklentisi

Dövizdeki yüksek volatilite ve kurda yaşanan dalgalanmalara rağmen Bursa Ticaret Borsası üyelerinin çalışmaktan, kent ve ülke ekonomisine katma değer yaratmaktan geri durmadığını vurgulayan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Başkanı Özer Matlı, 2022 yılının, ekonomik istikrarın tamamen sağlandığı, enflasyonun tolere edilebilir bir düzeye indirildiği, kur ve fiyat dalgalanmalarının sonlandığı, mevcut istihdamın korunarak yeni istihdam alanlarının yaratıldığı bir yıl olmasını bekliyoruz. Stratejik bir sektör olan tarımda girdi maliyetlerinin azaltılarak dışa bağımlılığın azaltılacağı yapısal reformların uygulamaya alınması büyük önem taşıyor. Üretim, yatırım ve ihracat odaklı büyüme hedefine katkı sunacak desteklerin ivedilikle hayata geçirildiği bir yıl olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Önümüzdeki dönem için öngörüde bulunmak zor”

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Başkanı Ergun Hadi Türkay da ekonominin en değerli temel taşının güven olduğuna vurgu yaptı. Türkay, iş insanlarının ekonomik karar alırken bazı parametrelerin gelişimini tahmin ederek hareket ettiklerini belirterek, “Bunu yapamazlarsa, karar alamazlar, yapmamayı tercih ederler. Sonuç olarak hiç hareket etmezsiniz. Önümüzdeki dönem için öngörüde bulunmak zor. Önümüzü göremiyoruz” dedi. Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Başkanı Erol Gülmez de, “Sanayiciler açısından 2022 yılı öngörülemiyor. Her şeye rağmen üretmeye ve ihracata var gücümüzle, çalışanlarımızla birlikte devam edeceğiz” açıklamasın yaptı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay, ihracatçıları kur nedeniyle karşılaşacakları olası zarara karşı korumak amacıyla atılan adımların önemli olduğunu söyledi. İnşaat Müteahhitleri ve Sanayicileri İşadamları Derneği (İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç, “Hükümetten beklentimiz, öngörülemezliği aşarak, fiyat istikrarı ve ekonomik güven ortamının oluşturulmasıdır. İnşat sektöründe imalatın desteklenmesi, malzeme tedarikinin gözetilmesi gerekiyor” açıklamasını yaptı.

“Yatırıma ve üretime odaklanmalıyız”

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, pandeminin etkilerinin devam ettiği ve ekonomik zorlukların yaşandığı bir yıl geçirdiklerini, 2021’de Antalya olarak salgının yükünü daha fazla ve derinden hissettiklerini anımsattı. Bütün zorluklara rağmen iş dünyası olarak 2021’i çalışarak, üreterek, katma değer yaratarak, ihracatı artırarak geçirdiklerini ifade eden Çandır, bunu enflasyon yükü, dalgalı döviz kuruna rağmen yaptıklarını vurguladı. Çandır, şöyle devam etti: “Yatırıma, üretime odaklanmalıyız. Veriler 2022’nin zorlu geçeceği noktasında ipuçları verse de iş dünyası olarak bizler gücümüzün yettiği kadar çalışmaya, üretmeye, ürettiğimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Yeter ki desteklenelim. İş dünyası olarak önümüzü görebileceğimiz ekonomik kararların alınmasını bekliyoruz. 2022 üretime odaklandığımız, toplumun her kesimine yansıyacak ekonomik büyümeyi yakalayacağımız bir yıl olmasını diliyorum.”

“Kırılganlığa karşı güven ortamı tesis edilmeli”

Dövizdeki hareketliliğin öngörülebilirliği yok ettiği için iş dünyasında endişelere yol açtığını dile getiren Türkiye Genç İşinsanları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel, kırılganlığa karşı güven ortamının tesis edilmesinin önemine dikkat çekti. Çevikel şunları söyledi: “2022’nin temiz enerji, yeşil üretim ve dijital dönüşüm gibi konuların gölgesinde geçeceğini söylemek mümkün. 2022’de de kalıcı büyüme başarısı yakalamak istiyorsak ekonomik ortamı yatırım, üretim ve istihdama uygun hale getirmeliyiz. Bu ortamın sağlanabilmesi için en önemli zemin ise oynak döviz kurları ve enflasyonun dengeye oturtulması. Reel sektörün beklentilerini karşılamak adına atılacak adımlar ve üreticinin desteklendiği politikaların çeşitlenerek hayata geçirilmesi noktasında beklentilerimiz sürüyor. 2022’de istikrarlı bir başarı yakalamak istiyorsak üretim gücümüze güvenmeli ve üreticiyi her koşulda desteklemeliyiz.”

Yerel yönetimler, yeni projelere odaklandı

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, pandemi sürecinin yaşatmış olduğu zorlu yılda esnaf ve gençler ile tüm vatandaşların her an yanında olduklarını kaydetti. Yeni yılda da yeni projelerle vatandaşın yanında yer alacaklarını belirten Ercengiz, şöyle devam etti: “2022’nin toplumsal huzur ve barışın bozulmadığı, halkımızın daha özgür, daha demokratik, daha adil bir Türkiye’de yaşadığı, aydınlık bir yıl olmasını umut ediyorum. Hak, hukuk ve adaletin egemen olduğu, kısır çekişmelerden uzak bir yıl olmasını diliyorum.”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de 2019’dan bu yana ortaya koydukları hedef ve projelerle şehre en iyi hizmeti verme gayreti içerisinde olduklarını belirtti. Başdeğirmen, “Geleceğin şehri Isparta’yı inşa etmeye emin adımlarla ilerliyoruz. Şehrimize marka değer kazandıracak projelerimizi bir bir hayata geçirdik. 2022 yılı da vatandaşlarımızın refahı ve mutluluğuna katkı sağlayacak, önemli yatırımlarımızın temellerinin atılacağı, devam eden projelerimizin de tamamlanacağı bir yıl olacak” dedi.