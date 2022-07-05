İş dünyası finansmana erişimde kolaylık bekliyor

DÜNYA (BURSA) - Yıllık yüzde 140’a yaklaşan üretici enflasyonu ve yılın ilk yarısında 126 milyar dolar ihracat yapılarak rekor kırılmasını değerlendiren Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, finansmana erişim yolundaki engellerin etkisiz hale getirilmesi çağrısı yaptı. 126 milyar dolar ile yılın İlk yarısında aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracat rakamlarının elde edildiğini vurgulayan DOSABSİAD Başkanı Çevikel, “Küresel tedarik zincirindeki bozulmalar ve arz kaynaklı süregelen sorunlara rağmen ihracatçımızın, her geçen ay başarı çıtasını yükseltmesi sürdürülebilir büyüme adına umutlarımızı diri tutuyor. Krizleri fırsata çevirmesini bilen iş dünyamızın kat ettiği mesafe, ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme adına çok kıymetlidir. Sanayicimiz marka, patent ve nitelikli iş gücü yatırımlarına ağırlık vermeye devam ederse dış ticaret açığının hızla azaldığı bir tabloyla karşılaşmamız da mümkün olabilecektir” değerlendirmesini yaptı.

“Finansmana erişimin önündeki engeller kalkmalı”

Yeni pazarlara odaklanan ihracatçının önündeki en büyük engelin, finansmana erişimde yaşanan sorunlar ve yüksek üretim maliyetleri olduğunun da altını çizen Çevikel, “Yıllık bazda yüzde 140’a dayanan üretici enflasyonuna karşı adeta dayanıklılık sınavı veren iş dünyamızın enerji başta olmak üzere üretim maliyetlerinin düşürülmesi için etkin ve iş dünyasının görüşlerinin dikkate alındığı adımların atılması gerekiyor. Kurla mücadele edilirken enflasyon ile de dengeli şekilde mücadele edilmesini talep ediyoruz. Son yapılan asgari ücret artışı, çalışanları hayat pahalılığına karşı koruma amaçlı yapılmış olsa da işverenin maliyetini artırmıştır. Tüm girdi maliyetleri ile ilgili ekonomi yönetiminin uygulayacağı programların başarılı olmasını temenni ediyoruz. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun TL cinsi kredi kullanımı konusunda aldığı son kararda olduğu gibi finansmanın önüne çıkabilecek engellerin hızımızı yavaşlatması kaçınılmaz olacaktır. Sanayici olarak tek beklentimiz üretim, yatırım ve istihdamı artırmak adına maliyetlerin en kısa zamanda düşürülmesidir” dedi.