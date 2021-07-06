“İş dünyası için telafi ve toparlanma dönemi başladı”

MERSİN - Mersin Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin başlayan normalleşme dönemi ile birlikte uzun zamandır kısıtlamalar nedeni ile evlerine kapanmak zorunda olan vatandaşların dışarı çıkması ile ekonomide canlanma beklediklerini söyledi. Normalleşme döneminin ilk haftasından sonra üretim ve ticari rakamlarda yukarı yönlü hareketlilik beklediklerini aktaran Hasan Engin, “Uzun zamandır sorunlar yaşayan iş dünyası için telafi ve toparlanma dönemi başladı. Kaybettiğimiz ekonomik değerlerin geri kazanılması için iş dünyasına sahip çıkılmalıdır” dedi.

Üretimin devamını sağlayacak ekonomik paketler ve düşük faizli krediler ile iş dünyasının önünün açılması gerektiğini belirten MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin, “Uzun zamandır pandemi ve küresel krizler ile boğuşan iş dünyası için telafi ve toparlanma dönemi başlıyor. Üretimde istikrarlı çıkışların yakalanması, kaybedilen zamanın telafi edilmesi ve ihracat rakamlarının yükselmesi için can suyu niteliği taşıyacak ekonomik paketler ve düşük faizli krediler ile iş dünyasının önü açılmalıdır. Borç yükü ile boğuşan iş dünyasının üretimden başka bir şey düşünmemesi için finansal destekler sağlanmalıdır” diye konuştu.

Piyasaların canlanması ile döviz kurlarındaki dalgalanmaların azalmasını öngördüklerini ifade eden Hasan Engin, şöyle konuştu: “Turizm sezonu ile birlikte ülkemizin gelir kaynakları çeşitlilik kazanmaya başladı. Ülkemizin pandemi döneminde kaybettiklerini geri kazandırmak için sanayicilerimizin özverili ve cesur olacaklarını biliyoruz. Pandemi dünyaya yeni alışkanlıklar kazandırdı. Marmara’da başlayan müsilaj sorunu, kuraklıklar ve birçok çevre sorunu doğaya karşı duyarlı olmamız gerektiğini bir kez daha bizlere hatırlattı. Tesislerin ve binaların yeşil enerjiye yönelmesi, doğaya verilen zararı azaltacaktır. Küresel ısınma, iklim değişikliği için dünyada ve ülkemizde atılan adımlar yetersiz kaldığından, iyi bir planlanma yapılmalı ve yeni stratejiler geliştirilmelidir. Bu konuda alınacak en güzel önlemler; plastik atıkları azaltmak, sera gazı salınımını durdurmak, katı ve sıvı kimyasal atıkları arıtarak yeniden kullanılabilir hale getirmek ve en önemlisi yeşil enerji kaynaklarına yönelmektir.”