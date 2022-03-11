“İş Dünyası için Yerel Kalkınma” projesi Samsun’dan başladı

Müberra TAŞÇI



SAMSUN - Anadolu’daki iş insanlarının ve iş dünyası derneklerinin sürdürülebilirliği, organizasyon yapısının güçlendirilmesi ve kurumsal yönetim alanında farkındalık oluşturulması amacıyla Türkiye’nin en büyük bağımsız ve gönüllü iş dünyası örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ile ABD merkezli Center for International Private Enterprise (CIPE) tarafından hayata geçirilen “İş Dünyası için Yerel Kalkınma” projesinin ilk etkinliği Samsun’da yapıldı. Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun (ORKASİFED) ev sahipliğinde düzenlene etkinliğe kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Konuşmacılar ve katılımcıların fikir alışverişinde bulunması ile sonlanan etkinlik kapsamında Samsun’un ardından beş ilde daha çalıştay düzenlenecek. Projenin kapanışında ise bir zirve yapılması planlanıyor.

“Türkiye’de katılımcı yönetişimin güçlendirilmesini hedefliyoruz”

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi ve ORKASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Münevver Uğurlu, “Bu proje ile bir taraftan topluma yarar sağlarken diğer taraftan da iş dünyası derneklerinin organizasyon yapısının güçlendirilmesi yoluyla Türkiye’de sorumlu, hesap verebilir ve katılımcı yönetişimin güçlendirilmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda, federasyonumuz ev sahipliğinde düzenlediğimiz toplantının bölgemizin kalkınmasına da katkıda bulunacağına inanıyorum. İklim değişikliği, çevre kirliliği, doğal kaynakların azalması gibi sorunları dert edinmeli; ekonomik dinamizmi teşvik etmek için insan sermayesine büyük yatırım yapmalı, yeni meslekler, yeni fırsatlar, iş ve aş güvenliği olan yeni ufuklar, yeni umutlar inşa etmeliyiz” dedi.

“Genç istihdamına yönelik projelere öncelik vereceğiz”

Etkinliğin konuk konuşmacısı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ise Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’ı kapsayan bölgelerindeki gelişmişlik farkını azaltmak üzere kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmeye katkı sunduklarını ifade etti. 2022-2023 yıllarında Kalkınma Ajanslarının temasının ‘genç istihdam’ olduğunu hatırlatan Şahin, “Gerek ajansımızın faaliyetlerinde gerek yeni dönemde paydaşlarımızın sunacakları projelerde ve gerekse de yatırım destek çalışmalarında bu konuya özel bir önem vereceğiz” diye konuştu.

Kurumsal yönetimin güçlendirilmesi hedefleniyor

TÜRKONFED Genel Sekreter Yardımcısı Erhan Arslan ise projenin detaylarını anlattı. Buna göre proje kapsamında; iş dünyasında kurumsal yönetimi güçlendirme hedefiyle kurumsal kimlik, yönetim kurulu üyesi/genel sekreteri oryantasyonu, kurumsal iş etiği ve ilkeleri, organizasyonel planlama, kurumsal sorumluluk ve organizasyonel performans ölçümüne yönelik çalışmalar yapılacak. Arslan ayrıca, “İş Dünyası için Yerel Kalkınma” projesinin, TÜRKONFED ve CIPE tarafından 2018 yılından bu yana yürütülen çalışmaların dördüncü fazı olduğunu belirterek, geçmiş dönemde yapılan çalışmalar hakkında da katılımcılara bilgi verdi.

Kurumsal kimlik yol haritası çıkarma eğitimi verildi



Etkinliğin ikinci bölümünde Öğrenme Tasarımları Kurucusu Tuğba Çanşalı ve Türkiye Ulusal Ajansı Eğitmeni Selahattin Ciritci tarafından düzenlenen “Kurumsal Kimliğin İnşası ve Geliştirilmesi” eğitiminde, iş dünyasının ve sivil toplum kuruluşlarının atabileceği adımlar ve önemli noktalara vurgu yapıldı. Eğitimde ayrıca kurumsal kimlik yol haritası çıkarmanın ipuçları da paylaşıldı.