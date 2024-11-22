İş dünyası 'Yeşil Sanayi ve Yeşil OSB Zirvesi'nde buluştu

'Yeşil Sanayi ve Yeşil OSB Zirvesi'nin açılışı töreninde MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde bulunan tüm katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.

Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinin yeşil dönüşümle şekillendiğini kaydeden Akın, "Bu dönüşümde liderlik yapmak, bizler için bir sorumluluktan öte zorunluluk haline gelmiştir. Yeşil sanayi, yalnızca çevreye duyarlı bir üretim modelini değil, ekonomik kazanç ve toplumsal fayda arasında güçlü bir dengeyi temsil ediyor" dedi.

İnovasyon ve çevre bilincinin merkezi

Bursa'daki OSB'lerin sadece üretim alanları değil, aynı zamanda inovasyon ve çevre bilincinin merkezi olması gerektiğini anlatan Akın, "Atık yönetiminden enerji verimliliğine, karbon salımını azaltmaktan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına kadar birçok alanda yürütülen projeleri artırmalı ve bu alanda örnek teşkil etmeliyiz. Yeşil dönüşümde, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de devlet teşvikleri, sanayicilerin çevre dostu üretime geçiş sürecinde en önemli destek unsurlarından biridir. Vergi muafiyetleri, düşük faizli krediler, AR-GE destekleri ve yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik teşvikler, bu sürecin hızlandırılmasında kritik rol oynamaktadır. İş dünyası olarak, bu desteklerden en iyi şekilde yararlanarak hem rekabet gücümüzü artırabilir hem de ülkemizi uluslararası arenada daha güçlü bir konuma taşıyabiliriz. Devlet-sanayi işbirliğini daha da güçlendirmek için hep birlikte çalışmalıyız" dedi.

Yeşil dönüşüme hazırız

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da bir kenti yaşanabilir kılmanın planlamadan geçtiğini belirterek, Bursa sanayicisinin yeşil dönüşüm ve yeşil sanayiye en hazır yatırımcı kitlesi olduğunu ifade etti.

Zirve, açılış konuşmalarının ardından 'İklim krizinden önce son çıkış', 'Yeşil sanayi, sürdürülebilir üretimde yeşil OSB'nin önemi', 'Sektörlerde sürdürülebilirlik, çevreci şirketlerin yükselişi ve yeşil ekonomi' başlıklı oturumlarla sürdü.