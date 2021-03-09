“İş Dünyasında Fark Yaratan Kadınlar”, GTO’da başarı hikayelerini anlattı

KOCAELİ - GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, “İş hayatında büyük başarılara imza atan kadınlarımız var, hepsini gönülden takdir ediyoruz ve daima yanlarındayız” dedi.

Gebze Ticaret Odası’nın bu yıl pandemi nedeniyle online olarak düzenlediği, “İş Dünyasında Fark Yaratan Kadınlar” seminerine, 5 başarılı iş kadını katıldı. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Tümer Kabadayı moderatörlüğünde gerçekleşen programda, 360+ Medya interaktif kurucusu ve aynı zamanda W-Tec Teknoloji’de Kadın Derneği Kurucusu Zehra Öney, Feedback & Beyond Kurucu Ortağı Ceyla Durgun Akdağ, Vodafone Yetenek Stratejisi ve Gelişimi Direktörü Sevil Kayaş Yılmaz ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi, aynı zamanda İstanbul Blockchaim Women Derneği Kurucu Üyesi Prof. Dr. Fatma Ulucan Özkul başarı hikayelerini katılımcılarla paylaştı.

“Kalkınmanın merkezinde kadın vardır”

Kadınların ülke ekonomisinin gelişmesindeki rolüne dikkat çeken Nail Çiler, “Kalkınmanın temel amacı, insanlara uzun, sağlıklı ve rahat bir yaşam sunmaktır. Bunun merkezinde de kadın vardır. Gelecek nesillerin yetiştirilmesini sağlayan, sevgiyi ve nezaketi öğreten kadınlardır. Kadınların ticari ve ekonomik hayatta aktif rol almasından çok mutluyuz” ifadesini kullandı.

GTO olarak, kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını istediklerini ve desteklediklerini belirten Çiler, “TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye’de 15 yaş ve üzeri istihdam edilen kişi sayısı yüzde 45.7’dir. Bunun yüzde 63.1’i erkek, yüzde 28.7’si ise kadındır. İşe aktif olarak katılım ise yüzde 26’dır. Bu rakam bize göre yeterli değil, çünkü yüzde 49.9 kadın nüfusumuz var. Yeni iş modelleri hayatımıza giriyor. Burada kadının rolünü unutmamamız gerekiyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, kadının iş hayatında ne kadar yeri varsa, o ülke sosyal anlamda da o kadar hızlı gelişir” diye konuştu.

Kadın istihdamının artırılmasına yönelik gerçekleştirilen tüm çalışmaların, ekonominin daha da güçlenmesini ve sürdürülebilir büyümeyi sağlayacağına vurgu yapan Çiler, GTO olarak hiçbir alanda kadın erkek ayrımı yapmadıklarını, kadın girişimcilere ve yöneticilere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.