İş dünyasının kalbi aralıkta Adana’da atacak

ADANA - TÜRKONFED Başkanı Sönmez, ÇUKUROVA SİFED Başkanı Hüseyin Kış, ADSİAD Başkanı Vedat Gizer ve ÇUKUROVA SİFED Yönetim Kurulu Üyesi Fevzi Boyraz ile birlikte Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ı ziyaret ederek zirve hakkında bilgi verdi. Ziyarette konuşan Sönmez, TÜRKONFED çatısı altında Anadolu’yu kalkınmanın itici gücü yapmak için kolları sıvadıklarını, 24. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi’ni Adana’da düzenliyor olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

ÇUKUROVA SİFED Başkanı Hüseyin Kış ise lojistik altyapısı ile Türkiye’nin önemli bir ticaret kapısı, ihracattaki dışa açılan yüzü olan Adana ve Mersin'in özellikle tarım ve enerjide önemli bir bölgesel çekim merkezi olduğuna dikkat çekti. Çukurova iş dünyasının üretim ve yatırım motivasyonunun gerçekleşecek zirveyle üst seviyeye çıkacağını ifade eden Kış, etkinliğin önemli bir sinerji yaratacağını, iş insanlarının Adana, Tarsus ve Mersin’in tarihi yerlerini gezeceğini, cazibe merkezlerini inceleyeceğini anlattı. Kış, “Çukurova Bölgesi, yapı olarak tıkanan Marmara Bölgesi'nin alternatifi konumundadır. Özellikle Adana ve Mersin'in birlikte kalkınması, Türkiye'nin ekonomisine de yeni bir ivme kazandırır. Bölgemize gelen tüm iş insanlarını yatırıma davet edeceğiz” dedi.

Karalar: Üretim yapana kapımız sonuna kadar açık

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Adana’nın her alanda var olan potansiyelini gün yüzüne çıkarmak için iş dünyası ile sıkı bir diyalog halinde olduklarını söyledi. Adana’da ithalat-ihracat dengesinin yakalanması adına büyük gayret sarf ettiklerini, yatırım yapmak isteyen ulusal ve uluslararası iş dünyasına tüm kolaylıkları göstereceklerini belirten Başkan Karalar, “Üretime, ihracata ve istihdama katkıda bulunmak isteyenlere kapımız sonuna kadar açık. Sanayide, tarımda, hizmet sektöründe, gastronomide, sağlık sektöründe, enerjide ve turizmde geniş altyapı olanaklarımızla ve tüm potansiyelimizle iş dünyasını Adana’ya bekliyoruz” diye konuştu.