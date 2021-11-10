“İş gücü rakamları umut veriyor”

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Başkanı Türkay, işsizlikte düşüş, istihdam ve iş gücüne katılımda artışın çok sevindirici olduğunu kaydetti. Türkay şöyle konuştu: “Bahar aylarında 4 milyon 500 binlere kadar çıkan işsiz rakamının, 3 milyon 700 binlere kadar düşmüş olması önemli bir gelişme. Ayrıca istihdam rakamı da aynı dönemde 28 milyona kadar düşmüştü. Şimdi yeniden 29 milyonu aşmış durumda. Bu gelişmeler sevindirici. Ancak neredeyse tüm üretim kollarında eksik istihdamla çalışıyoruz. Yetişmiş elemanı mumla arıyoruz. Üretimde vasıflı ya da vasıfsız çalışmak isteyenlerin sayısı azalıyor. Sanayicilerimizin en büyük sorunu çalışan bulmak. Üretimde çalışmayı özendirmek zorundayız. Emeksiz kazancın sürdürülebilir olmadığını anlatmalıyız. Yetişmiş personel ise ülkenin kalkınması için şarttır. Yüksek katma değerli ürün için yetişmiş personelin çok olması gerekli.”

Türkay, Türkiye’nin pazarlara yakınlığının, üretimdeki becerisinin, ve esnekliğinin daha çok iş alması için çok önemli yetenekler olduğunu da belirterek, “Bu durum yeni siparişler alınmasını sağlamaya başladı. Ancak bunun için işi yapacak kadrolara da ihtiyaç var” dedi.