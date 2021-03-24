İş insanı Ağaoğlu, vefatının birinci yılında anıldı

Bursa’nın tanınmış iş insanlarından Arif Ağaoğlu'nun vefatının üzerinden bir yıl geçti. A-plas A.Ş’nin kurucusu Ağaoğlu, vefatının birinci yılında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı.

A-plas A.Ş firmasından yapılan açıklamada: “Düşünceleri, azmi, babacanlığı, öğretileri ve Türk Otomotiv sektörüne sağladığı değerli katkıları ile büyük hatırası ve mirası her zaman bizlerde yaşayacaktır. Onu hep rahmet ve şükranla anacağız” denildi.

1943 yılında Niğde-Ulukışla’da doğan Arif Ağaoğlu, Adana Motor Sanat Enstitüsü sonrasında Ankara Yüksek Tekniker okulu ve Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunudur. Bursa Uludağ Üniversitesi ne bağışladığı Mühendislik Laboratuvar Kompleksi Binası sonrasında Uludağ Üniversitesi Senatosu tarafından kendisine Fahri Doktora verilmiştir.

Çalışma hayatına Ankara Şeker Enstitüsünde başlayan Arif Ağaoğlu sonrasında Etibank Seydişehir Alüminyum Tesislerinde çalışmış 1974 yılında da Bursa’ya taşınarak Tofaş’ta çalışmaya başlamıştır.

1980 yılında kendi firmasını kuran Arif AĞAOĞLU sektörde geçen 40 yılın ardından dünya çapında otomotiv üreticisi firmalara tampon başta olmak üzere iç ve dış plastik parçalar üreten Bursa’nın ve Türkiye’nin önemli otomotiv yan sanayi firmalarından biri olan A-plas A.Ş nin yönetim kurulu başkanıydı.

Ağaoğlu, evli ve iki çocuk babasıydı.