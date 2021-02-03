İş insanı Dervişoğlu Mersin’den Ağrı’daki çocuklara da tablet yardımı yapacak

MERSİN-DÜNYA

Mersin merkezli olarak bakliyat ve yağlı tohumlar sektörlerinde faaliyet gösteren Dervişoğlu Grup’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sait Dervişoğlu, pandemi sürecinde maddi yetersizlikler nedeniyle online eğitime erişemeyen çocuklar için "Cehaletin elinden bir kız çocuğunu daha çekip alsak" sloganıyla başlattığı tablet kampanyasında sınırlar aşıldı. ‘Ruhuma Mektuplar’ adını verdiği ilk şiir kitabının gelirleri ve kentteki diğer iş insanlarının desteğiyle bugüne kadar 1000’i aşkın tableti ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşturan Sait Dervişoğlu, son olarak Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesi tarafından belirlenen 10 engelli çocuk ile aileleri engelli 5 çocuğa tabletlerini teslim etti. Mersin'deki iş insanlara giderek kitabını hediye eden ve kampanyasına destek isteyen Sait Dervişoğlu, daha fazla ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaşmak için girişimlerini sürdüreceğini belirtti. Dervişoğlu, topladıkları tabletlerin bir kısmını da önümüzdeki günlerde Ağrı’ya götüreceklerini söyledi.