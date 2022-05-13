İş insanlarını öğrenci ve girişimci adayları ile buluşturuyor

GAZİANTEP - Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) tarafından, 6’ncısı düzenlenen “Mezun Olmak Yeterli mi?” konulu söyleşide P&G Türkiye, Orta Asya ve Kafk aslar Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi’nde düzenlenen programın moderatörlüğünü GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer yaptı. Etkinliğe Gaziante p Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Güneydoğu Anadolu İhracatçıları Birlikleri Başkanı Fikret Kileci, GAGİAD üyeleri ve Gaziantep Üniversitesi öğrencileri katıldı.

GAGİAD Başkanı Koçer, önceliklerinin öğrencilerin ve girişimci adaylarının geleceklerine destek olmak olduğunu belirterek, “Gençlerimize gösterdiğimiz özen, ülkemiz geleceğine yapılmış en büyük yatırımdır. Ben gençliğe çok inanıyor ve güveniyorum. Bizler de GAGİAD olarak girişimcilik ekosistemini çok önemsiyoruz” dedi. Üniversiteden mezun olmanın iş yaşamında artık yeterli bir referans olmadığını ifade eden Tankut Tunaoğlu ise, “Arkadaşlar; hayatın her alanında olduğu gibi iş hayatında da önemli olan işinizi üreterek ve istekle yapmanız. Ben derslerimi geçtim ama projeleri de yönettim demek çok önemli. Hayatınızda hikâyelere sahip olmak gerçekten çok değerli. İşin küçüğü büyüğü olmaz” diye konuştu.