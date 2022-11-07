İş kadınları odalarda aktif görev almalı

Burcu SUNA



KONYA - Konya İş Kadınları Derneği (KİKAD)’ın belirli aralıklarla düzenlemiş olduğu üyeleriyle kaynaşma ve toplantı yemeğinde bir araya gelindi. Dostluk ve işbirliğinin ön planda olduğu bu toplantıda yapacakları yeni projeler hakkında konuşarak ‘Kadınların odalarda yerini alması’ başlıklı temasıyla toplantıya başlandı. Konya İş Kadınları Derneği (KİKAD) ve Mevlana Sanayi ve İş İnsanları Federasyonu (MevlanaSifed) Başkanı Güliz Arıkoğlu, 2022 döneminde gerçekleştirdikleri faaliyetleri üyelerine hatırlatırken yeni projelerin ve etkinliklerinde duyurusunu yaptı.

Toplantının açılışında konuşan Güliz Arıkoğlu, dernek olarak asıl hedeflerinin kadınların tüm sektörlerde hakim olmasının gerektiğine vurgu yaparak, “En önemlisi odalarda yerimizi almalıyız. Konu adaylıkları kazanmak değil seçimlere dahil olarak bir gücümüzün olduğunu göstermeliyiz ve bu sayede diğer kadınlara da örnek olup teşvikte bulunuruz. Ben hepimizin gücüne ve desteğine inanıyorum. Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Borsa Odaları gibi yerlerde ilk adımı atıp yola koyulmalıyız” dedi.

Avrupa Sanayicileri ikinciliği ödülü

Toplantıda KİKAD Başkan Yardımcısı Şeyma Ayhan’ın ülkeye getirdiği ödül de gündeme geldi. Konya İş Kadınları Derneği (KİKAD) Başkan Yardımcısı Şeyma Ayha, Caef tarafından verilen Avrupa Sanayicileri ikinciliği ödülünü aldığının önemine vurgu yaparak, “Kadınlar olarak her yerde güçlüyüz. Bu aldığım ikincilik ödülü hepimizi temsil ediyor. Sanayide ve odalarda hep yerimizi alacağız” diye konuştu.

Toplantı sonrasında SOBE'ye katkılarından dolayı SOBE Vakfı Üyesi Seda Dağlı tarafından Başkan Arıkoğlu'na plaket takdimi yapıldı.