“İş yükü çok ama destek yok”

BURSA (DÜNYA) - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Doğan Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada koronavirüs salgını sürecinde serbest muhasebeci mali müşavirlerin sağlık çalışanları haricinde en fazla stres altında çalışmaya devam eden meslek mensuplarının başında geldiklerini söyledi. Salgın döneminde birçok vergisel işlemin interaktif vergi dairesinden yapıldığını belirten Doğan, ancak e-vergi uygulamalarını yürüten ve sonuçlandıran kişilerin mali müşavirler olduğunu, tüm bu işlemlerin de uzun bir mesai gerektirdiğini ifade etti.

BSMMMO Başkanı Yılmaz, “Bu zorlu süreçte, sigorta ve vergi ayağında işlemlerin devamının sağlanması, işverenlere ve çalışanlara sağlanan teşvik ve desteklerin takibi gibi onlarca konuda iş yükümüzün arasında bir de görevimiz ile ilgili olsun olmasın mükelleflere pek çok konuda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Üzerimizdeki psikolojik yük, artık dayanılmaz bir noktaya gelmiştir. Daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirilmiştir. Getirilen muafiyet kapsamında, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletme yetkilileri, personelleri için hazırlanması gereken çalışma izni görev belgesini de mali müşavirlerinden talep etmektedirler. Zaten fazla olan omuzlarımızdaki iş yükü, maalesef ki pandemi döneminde daha da arttı. Mali müşavirler olarak, devletin belirli sektör ve meslek gruplarına vermiş olduğu maddi destek paketlerinden bizlerin faydalanmamasını ise hayretle karşılıyoruz” diye konuştu.