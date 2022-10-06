‘İşçi ve işveren arasındaki makas çok açıldı’

ALİ ŞAHİN - BURSA

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Sedat Kızılcıklı, Dünya Gazetesi Temsilciler Koordinatörü ve Bursa Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’yi ziyaret etti. DEVA Partisi’nin teşkilatlanma çalışmalarına devam ettiğini belirten Kızılcıklı, “Parti olarak sağlam adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Hem teşkilatlanmaya hem de teşkilatların doğru biçimlerde çalışmasına özen gösteriyoruz. Önemli bir kısmı siyasete ilk kez giren isimlerden oluşan bir yapıdayız ve bu da bize bu yönde sorumluluklar doğuruyor. Tabii ki bunu yaparken ülkemizin yaşadığı süreçleri de yakından takip edip yol haritaları oluşturuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yanlışlar yapılıyor

Ekonomi politikalarına değinen ve ülkemizdeki ekonomik olarak bazı yanlışların yapıldığını belirten Kızılcıklı, “2014’lerde iç borçlanmada dövizin payı sıfırdı. Bugünlere geldiğimizde oran yüzde 30’a dayandı. Rakamları görüyoruz. İlk defa, yapılacak faiz ödemesi anaparayı geçti. Bu duracak gibi de durmuyor. Bununla birlikte kurulan sistem gelir adaletsizliğini de derinleştirdi. Her geçen gün makas açılıyor. Sermayeden işveren ve işçinin aldığı pay son 5 yılda çok ayrıştı. Buna dur denmesi gerekli” diye konuştu.

KKM’nin yerine enstrüman bulunamıyor

Kur Korumalı Mevduat konusuna da değinen (KKM) Kızılcıklı, “KKM sistemi üzerinde de önemli eksiklikler var. Şu anda kurun sabit kalması için yerine koyabilecekleri başka enstrüman bulamıyorlar. Bu da Hazine ve Merkez Bankası üzerindeki yükü artırıyor. Biliyoruz ki bu paralat KKM’den ayrılınca direkt dövize kaçacak ve o dövizi karşılayacak gücümüz var mı onu da bilmiyoruz” dedi. Kamuda liyakat konusunda sorunlar yaşandığını söyleyen Sedat Kızılcıklı, “Liyakat konusunda olanları görüyoruz. Bazı kadrolarda liyakat yerine sadakat tercihi yapılıyor. Bu yanlıştan da dönülmeli” ifadelerini kullandı.