“İşgücünü kaybetmemek için destek bekliyoruz”

Ayşe KAYTAN UÇAK

ESKİŞEHİR - Alfa İleri Teknoloji Genel Müdürü Dr. Arda Sürmeli, yılın üçüncü çeyreğinden umutlu olduklarını ancak bu süreye kadar sektörde yetişmiş olan nitelikli iş gücünü kaybetmemek için kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi, işçi ve işveren üzerindeki vergi yükünün belirli bir süre için hafifl etilmesi gerektiğini ifade etti.

2017’den 2019’a kadar olan sürecin, havacılık sektörü açısından hem globalde hem de Türkiye’de verimli yıllar olduğunu aktaran Sürmeli, “O yıllarda makine ekipmana yatırım yaparken, yetişmiş nitelikli teknik elemanı nereden bulacağız diye bir kısıtımız vardı. Yatırımın çerçevesi de ona göre belirlenir durumdaydı. Ancak 2019 yılının son çeyreğinde, aynı anda gerçekleşme ihtimalleri düşük ama gerçekleştiklerinde de etkisi büyük olan riskler ne yazık ki yaşandı” açıklamasını yaptı.



2020 yılının hemen hemen her sektör için çok yıpratıcı olduğunun altını çizen Sürmeli, şöyle devam etti: “Ancak savunma ve havacılık sektörü en çok etkilenen sektörler arasında. Boeing 737 Max’ların yere indirilmesi ve sertifikalarının dondurulması ile bu uçaklar için talep edilen motor siparişleri durduruldu, F35 tedarik zinciri ile sıkıntılar yaşandı, CAATSA yaptırımları uygulamaya alındı ve pandemi nedeniyle havacılık sektörü küresel boyutta çok büyük bir darbe aldı. Pandemi öncesinde en azından son kullanıcı yolcu tarafında uçmaya yönelik talep canlılığını koruyor gibi bir düşüncemiz vardı. Ancak pandemiyle birlikte ne yazık ki bu düşüncemiz de darbe aldı.”

“Üçüncü çeyrekten umutluyuz”



Yaklaşık bir yıldır zorlu bir süreç yaşadıklarını belirten Sürmeli, “2020’de sektörün iş hacmi bakımından yarı yarıya gerilediğini söylemek yanlış olmaz. Ancak unutulmamalıdır ki bugün tek koridor uçak pazarında kullanılan motorların yüzde 50’sinin parçaları Eskişehir’den bir şekilde geçiyor. Gelecek için umutluyuz. 8 ila 12 ayda tekrar eski üretim seviyelerine ve sipariş miktarlarına çıkmamız mümkün” ifadelerini kullandı. Sürmeli, aşının işe yaraması ve mutasyon ile başa çıkılması halinde bu yılın üçüncü çeyreğinde işlerin artmasını beklediklerini dile getirdi.