İskur, Diyarbakır’da entegre tekstil tesisi yatırımı yapıyor

Ali ESKALEN



K.MARAŞ - Tekstil, enerji, otomotiv, tarım ve hidro elektrik alanlarında faaliyet gösteren ve 30’dan fazla ülkeye tekstil ihracatı yapan, İskur Grup, Diyarbakır’da 800 milyon liralık yatırım yapacak.

Diyarbakır’da ilk yatırımlarına 2013 yılının başında başladıklarını kaydeden İskur Grup Yönetim Kurulu Başkanı A. Kadir Kurtul, “Diyarbakır OSB’de 1’inci etap üzerinde 2014 yılının Ağustos ayında bitirdiğimiz tesiste 6 yıldır faaliyet gösteriyoruz. 50.000 metrekarelik alanda 31.200 metrekare kapalı alanı bulunan bu tesisimizde yüzde 100 kapasite ile üretim yapıyoruz. Bu tesis için yaklaşık 400 milyon TL yatırım yaptık” diye konuştu. Diyarbakır OSB’deki mevcut tesislerinde yüzde 100 pamuk ring penye kompakt iplik üretimi yaptıklarını aktaran Kurtul, günde 30 ton üretim yaptıklarını belirtti.

Diyarbakır’da istihdamını 1.500 kişiye çıkaracak

A.Kadir Kurtul, Diyarbakır’da bugün itibariyle 180’i kadın olmak üzere 350 kişi istihdam ettiklerini kaydetti. Diyarbakır OSB’de 3’üncü etapta iplik, örme kumaş, boyahane ve konfeksiyon yatırımlarıyla kentte entegre bir yapıya kavuşacaklarını söyledi. İplik fabrikası için 500 milyon TL; örme kumaş, boyahane ve konfeksiyon için de 300 milyon TL yatırım yapacaklarını açıklayan Kurtul, “Bu projelerimizi bölgede hayata geçirmemizle birlikte orta vadede çalışan sayımızı 1.500’ün üzerine çıkararak, tekstilin yeni merkez üssünü, firmamız adına Kahramanmaraş yerine Diyarbakır olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz” bilgisini verdi.

Diyarbakır’daki ikinci iplik fabrikası inşaatının devam ettiğini belirten Kurtul, “İskur iştiraki olan Cotton Prom Open End iplik tesisimiz, 13.824 rotor kapasite ile Türkiye’nin en büyük ve en yeni teknolojik donatılarına sahip işletmesi olacak. Hedefimiz 2022 yılında 100 ton/gün kapasite ile Diyarbakır’da ki bu ikinci fabrikamızda üretime başlamak” diye konuştu. Kurtul, bu yatırımın yanı sıra; yine 3’üncü etap OSB’de 100.000 iğ kapasiteli ring iplik işletmesi, 100 ton/gün kapasiteli örme ve boya işletmesi, 1 milyon adet/ay kapasiteli konfeksiyon işletmelerinin de inşaat çalışmalarının eş zamanlı olarak 3 parselde birden devam ettiğini belirtti.

Diyarbakır’dan yarı mamul ve mamul ihracatı yapacak

Diyarbakır’da üretimlerini merkez örme ve dokuma fabrikalarına gönderdiklerini ve orada entegrasyona bağlı bitmiş ürün haline getirdikten sonra tamamına yakınını ihraç ettiklerini belirten A. Kadir Kurtul, “Orta vadede Diyarbakır’da entegre yapımızı oluşturup, buradan doğrudan yarı mamul ve mamul ihracatı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Öte yandan satışlarının yurt içi ve yurt dışı satış ofisleri ile yürütüldüğünü kaydeden Kurtul, “Yurtdışı ofislerimiz ABD, Almanya, İtalya, Orta Avrupa, Rusya, Brezilya ve Fas gibi ülkelerde faaliyetlerini yürütüyor” dedi.