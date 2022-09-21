İŞKUR işverenden KÇÖ faiziyle geri istiyor

Fikri CİNOKUR



ANTALYA - İŞKUR, denetimler ve şikayet sonucu pandemi nedeniyle çalışanlara ödenen Kısa Çalışma Ödeneği’ni (KÇÖ) işverenden faiziyle birlikte geri istiyor. Pandemi nedeniyle devlet tarafından sosyal destek amacıyla çalışanlara verilen KÇÖ konusunda, çalışanların şikayeti başta olmak üzere işverenler İŞKUR müfettişleri tarafından denetlenmeye başladı.

İŞKUR müfettişlerinin 81 ilde yaptığı denetimlerde, pandemi sürecinde KÇÖ konusunda usulüne uygun işlem davranmayan, çok çalıştırdığı işçisine ödeme yapmayan ya da az ödeme yapan veya işçiyi çalıştırmadan belge üzerinde çalışır gösterip haksız yere kazanç sağlayan işverenlerden KÇÖ’ni faiziyle birlikte ödenmesini istiyor.

İŞKUR tarafından işverenlere gönderilen yazıda, borcun 15 gün içinde yüzde 9 faiziyle birlikte hesaplanarak ödenmesi isteniyor. Yazıda ayrıca taksit miktarı brüt asgari ücretin yüzde 10’un altında olmamak ve yasal faiz uygulanmak suretiyle borcun 36 aya kadar taksitle ödeme olanağı bulunduğu belirtiliyor.

Tebligatlar artacak ve yoğunlaşacak

İŞKUR Antalya İl Müdür Vekili Mustafa Akgül, müfettişlerin yaptıkları denetimlerde işverenin yanlış ve hatalı bildirimde bulunması nedeniyle fazla ödenen KÇÖ’nün iadesinin talep edildiğini bildirdi.

31 Ekim 2020 öncesi oluşan işverenlerin hatalı bildirimlerinden kaynaklanmış fazla ödemelerin yasa gereği terkin edildiğini anımsatan Akgül, ancak bunda da istisnaların bulunduğuna dikkat çekti. Mustafa Akgül, şöyle devam etti. “Bu istisnalardan birincisi KÇÖ uygun davranmadığı için müfettiş incelemesi yapılıp rapor tutulduysa, ikincisi ise KÇÖ yönetmeliğine göre işveren işçinin kendi istek ve kusuru olmadan işçi çıkaramaz. Eğer, KÇÖ ödemesi yapıldığı dönemde işveren işçinin iş akdini sonlandırdıysa o tarihten sonra ödenen tüm KÇÖ ödemeleri geri istenir.”

Nakdi ücret desteği de geri istenecek

Akgül, nakdi ücret desteği konusunda terkin yapılmadığını, işverenlerde hatalı bildirim var ise bunlarında geri isteneceğini, bu konuda tebligatların da hazırlandığını kaydetti.

İŞKUR’un hatası işverenlere yükleniyor

Ortadoğu Turizm Platformu Başkanı Hüseyin Kırk da, KÇÖ’de fazla ödeme konusunda İŞKUR’un hatasının işverenlere yüklendiğini söyledi. KÇÖ’nün işçilere ödendiğini ifade eden Kırk, şöyle devam etti: “İŞKUR yeni bir model yaratmış, pandemi döneminde KÇÖ için ödedikleri paraların bir kısmın geri istiyor ve ödeme emri gönderiyor. İŞKUR bu paraları firmalara, şirketlere ödemedi, SGK’lı tüm çalışanlara ödedi. Şirketler ve işverenler bu konuda neden sorumlu tutuluyoruz. Şirketler İŞKUR’un hatasını neden üstlensin.”

İŞKUR’un hatasını işverenlere yüklemesi hukuki değil

Antalya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (ASMO) Başkanı Sacettin Hancıoğlu ise İŞKUR’un hatasının işverene yüklenmesinin hukuksuz olduğunu öne sürdü. Tüm dünyada etkisini gösteren ve Mart 2020 yılında ülkemizde de ilk vakaları gözüken COVID-19 nedeniyle, toplum sağlığını korumak ve hastalığın yayılmasını engellemek için Nisan 2020’den beri kapanmalar başladığını anımsatan Hancıoğlu: “Bu süreçte bazı işyerleri tamamen kapanmış, bazıları kısmen kapanmış bazıları ise çalışma hayatlarına devam etmişlerdir. Ekonomik olarak çok zor bir döneme girilen bu zamanlarda özellikle işçi ve işverenleri rahatlatmak için işçilerin daha öncesinde ödedikleri ‘işsizlik primlerine’ karşılık olarak hak etmeleri durumunda KÇÖ uygulaması başlamıştı. KÇÖ’nün neredeyse bütün iş ve meslek kollarını içermesi, sosyal taraflar olarak işçi, işveren, İŞKUR, mali müşavirleri kapsaması nedeniyle büyük bir iş yükü ve karmaşıklık doğurmuştur. Bu süreçlerin yürütülmesi için salgının en tepede olduğu zamanlarda bile mali müşavirler sağlıklarını tehlikeye atarak işveren ve kurumun istekleri doğrultusunda KÇÖ işlemlerini yoğun tempoda yürütmüşlerdir’’ dedi.

KÇÖ’de ki karmaşık, internet ortamında hızla yayılan yanlış bilgiler nedeniyle ortaya yönetilmesi çok zor bir süreç çıktığını ifade eden Hancıoğlu, bu süreçte tarafları bilgilendirdiklerini söyledi. Sacettin Hancıoğlu, “Biz Antalya SMMO olarak gerek meslektaşlarımızı, gerekse işverenlerimizi ve diğer uygulayıcıları bilgilendirme adına süreçte, konunun uzmanlarıyla birlikte toplantılar ve uzaktan yayınlar yaptık. Anadolu’da bir söz vardır ‘’sel akar kütük sonra toplanır’’ misali maalesef simdi işverenler, işçilerce ve bizim meslektaşlarımız sıkıntılar yaşıyor” diye konuştu.

Yeni terkin yapılmalı

Bu süreçte sürekli güncellemeler ve KÇÖ’de yaşanan değişiklerden dolayı mali müşavirlerin çok büyük bir özveri ile çalıştığına dikkat çeken ASMO Başkanı Sacettin Hancıoğlu açıklamasında şu görüşlere yer verdi. “Güncel olarak baktığımız da ise İŞKUR’un hatalı ödeme adı altın özellikle işverenden geri ödeme istediği ancak İŞKUR’un sürekli olarak değişikler yapması ve bunun için güncelleme istemesi, olası iletişim eksikliklerine sebebiyet vermiştir. İşvereneler ise bu ödemelerin sebebi olarak büyük bir özveri ve iyi niyetle çalışan mali müşavirleri görmektedir. Halbuki mali müşavirlerin bu konuda hiçbir hatası olmayıp işverenden aldığı bilgileri İŞKUR’un istediği gibi sisteme girip gerekli takipleri yapmasıdır.

Ekonominin zor günler geçirdiği bu süreçte, 31.10.2020 tarihine kadar olan dönemler gibi sonraki dönemler içinde terkin işleminin yapılması bütün sosyal tarafları rahatlatacaktır. Bu tarihten sonraki süreçler içinde terkin istenmesinin asıl sebepleri ise KÇÖ’nün gerçekten karmaşık, kurum tarafından sürekli yeni uygulamalar çıkartılıp güncelleme istenmesi ve yoğun bir süreç olmasından dolayı açığa çıkan yoğunluk ve bilgi kirliliğidir.’’

İşveren hataları

Bu süreçte işverenlerin de hata yaptığını vurgulayan ASMO Başkanı Sacettin Hancıoğlu, bu hataları şöyle sıraladı. “Hatalar daha çok KÇÖ sonlandırılmış kurum işçiye ödemeye devam etmiş. 31 gün çeken aylardan kaynaklanan teknik hesaplamalar yapılmış. İşçi rapor almış bildirimlerde sıkıntı yaşanmış. İşçi aynı anda birden fazla yerde çalışmış işverene bildirmemiş gibi hatalar. Takdir edersiniz ki burada hataların büyük çoğunluğu kurum kaynaklı ama işlem yükünü meslektaşlarımız maddi yükünü de işverenler çekmektedir.”