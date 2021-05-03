“İşlemeden sattığımız mermer Çin’de istihdam yaratıyor”

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN

BİLECİK - Bilecik Mermer ve Granit Sanayicileri Derneği (BİLMERDER) Başkanı Turgut Özen, doğal taş renk kategorisinde Türkiye’nin dünyanın en zengin ülkesi olduğunu vurguladı. Türkiye’de çıkarılan mermerin dünyada yeteri kadar tanıtılamadığını savunan Özen, sektörün lobi faaliyetlerine ağırlık vermesi gerektiğini söyledi.

Doğal taş sektörü ile ilgili DÜNYA’ya değerlendirmelerde bulunan Özen, “Mermerimizin dünyanın en büyük ve prestijli projelerinde kullanılmasını sağlamak için, ürünümüzü mimarlık ofislerine tanıtmamız gerekiyor. Diğer yandan sektörümüzün uzun vadeli ciddi bir politikası olmadığını görüyoruz. Mermerimiz dünyada çok tercih edilen değerli bir ürün. Ancak çıkarılmasından, işlenmesine kadar tecrübe istiyor. Kaynaklarımızı doğru ve ülkeye katma değer yaratacak şekilde kullanmak zorundayız” diye konuştu. Sektörde çok sayıda ocak yatırımı yapıldığını aktaran Özen, şöyle devam etti: “Sektöre yapılan yatırımları denetlememiz ve rezervlerimizi değerinde satacak politikalar oluşturmamız gerekiyor. Hâlâ bu yapıyı kuramadık. Çıkardığımız mermer katma değeri yüksek ürüne dönüşmediği sürece kaynaklarımız bize değil, dünyanın en büyük işlenmemiş mermer alıcısı Çin’e ve diğer ithalatçı ülkelere yarıyor. Ülkemizde değil, Çin’de istihdam yaratıyor.”

“İçerideki rekabeti yavaşlatıp yurtdışına odaklanmalıyız”



Sektördeki rekabetin kalite yerine fiyat odaklı olduğunu ve bunun sıkıntılarını yaşadıklarını dile getiren Özen, “Mermer hammadde girdisi olmadan çıktısı olan bir ürün. Hammaddesi bizim. İthal etmiyoruz. Bu ürünün ülkemize çok daha fazla değer katması gerekiyor. Ülkemizde mermerin çıkarılması, işlenmesi ve pazarlanması belli bir plan ve program çerçevesinde yapılmadığı sürece biz yurtdışında değil, içeride birbirimizle kalite yerine fiyatta rekabet etmeye devam edeceğiz. İçerideki rekabet çok büyük. Bu rekabeti yavaşlatmak ve yurt dışında rekabete odaklanmak zorundayız” görüşünü dile getirdi.

“Bilecik’te çıkan mermerin tamamı ihraç ediliyor”



Bilecik’in mermer sektöründeki payının yüzde 5-6 civarında olduğunu ve çıkarılan mermerin tamamının ihraç edildiğini kaydeden Turgut Özen, sektörün yaşadığı sorunlarla ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “Bilecik beji, kireç taşlı tam mermer ve dünyada çok tercih ediliyor. Dünyada marka değeri ve ismi olan mermerimizi arz talep dengesini koruyarak, en iyi şekilde işleyerek, hak ettiği fiyattan pazarlamak zorundayız. Sektörümüz son zamanlarda ihracatta sorunlar yaşıyor. Örneğin Suudi Arabistan’da kullanılan memerin yüzde 35-40'ı Bilecik mermeri. Ancak o pazarda da ambargo nedeniyle sorunlar yaşıyoruz. 2016'dan bu yana dünyada dalgalanmalar yaşanıyor. Dünyada mermere olan talep düşmedi ancak fiyatlar düştü. Türkiye’de yağmur gibi mermer ocakları, fabrikalar açıldı. Arz artınca içeride fiyat rekabeti de arttı. Üretim maliyetlerinde de artma oldu.”