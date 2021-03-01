“İşletmelerin sorunlarını çözmek için ne gerekiyorsa yapacağız”

Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - Gaziantep Ticaret Odası’nın (GTO) şubat ayı olağan meclis toplantısına katılan Gül, her işletmenin sorununu kendi sorunları gibi gördüklerini söyleyerek, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Fakat bu zorlu süreci belki de en az zararla atlatacak şehir de Gaziantep olacak. İlimizdeki işletmelere üretim kabiliyeti ve ihracat becerisiyle birçok şehri geride bırakıyor, üstüne katarak gelişme kaydediyor” diye konuştu. Şehir ve ülkeye karşı sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden GTO Başkanı Tuncay Yıldırım da şunları dile getirdi: “13 milyar dolarlık dış ticaret hacmi olan ve 2,8 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir şehir burası. GSYH büyüklüğünde 10’uncu şehir. Gaziantep OSB’de üretim ve ihracat rekorları kırıyoruz. Ama bunun Küçük Sanayi Sitesi, Gaziantep Ticaret ve Endüstri Merkezi’ndeki işletmelere, Karagöz’deki esnafa, turizmcimize, gastronomi işletmelerimize yansıması ne düzeyde oluyor? Bizim tek arzumuz şehrin her işletmesinin kazanması. Bunun için projeler geliştiriyoruz. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Bunun karşılığını da alacağız. Dile getirdiğimiz tek bir konuda dahi çözüme yaklaşsak, çözüm için bir adım atılmasını sağlasak kazanan ülke olacak, bundan şüphemiz yok.”