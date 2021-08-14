İsmail Kurtul, son yolculuğuna uğurlandı

Ali ESKALEN

Kahramanmaraş iş dünyasının sevilen ismi İş insanı A.Kadir Kurtul’un Babası, İskur grup kurucu başkanı İsmail Kurtul (88) hayata gözlerini yumdu. 1933 yılında Kahramanmaraş’ta doğan İsmail kurtul, Kahramanmaraş’ta sanayinin gelişmesinde öncü isimlerinden olan Kurtul, 1959 yılında çeltik, 1981 yılında biber fabrikası kurdu. Kurtul, Kahramanmaraş’ın ilk tekstil kuruluşu olan Marteks’in de kurucu ortaklarından biriydi. Rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir tedavi gören İsmail Kurtul 13 Ağustos Cuma günü vefat etti. Kurtul’un cenazesi Kahramanmaraş Şeyhadil mezarlığında saat 15:00’te toprağa verildi. Kurtul’un cenazesine, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun,TBMM İç İşleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, K.Maraş Ticaret Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, K.Maraş Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Milletvekilleri, STK temsilcileri, Kurtul ailesi ve sevenleri katıldı.