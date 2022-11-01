“İspanya modeli, entegre bir hal merkezi kurmalıyız”

Burcu SUNA



KONYA - Yeni Konya Toptancı Hali ve Ticaret Merkezi Projesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yerini uygun görmemesi nedeniyle askıya alındı. Birçok resmi prosedürü tamamlanan ve esnaflar tarafından da heyecanla beklenen projeyle ilgili bu kararla, Konya hal esnafının yeni yer talepleri, sekteye uğradı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerekli imar çalışmaları yapılan alan, İl Mera Komisyonu’nun11 kişilik üyesinin oy birliği ile kabul edildiği halde, bakanlık arazinin mera olduğunu gerekçe göstererek, projeyi uygun görmedi. Konya-Aksaray yoluna yapılması planlanan ve 800 bin metrekare alana kurulacak yeni hal alanınınkabul edilmemesine esnaflar tepki gösterdi. Konuyla ilgili DÜNYA’ya açıklama yapan Konya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (KONMESKOM) Başkanı Adnan Pirinç, yeni bir alana ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.

“Tarımsal üretim müteahhitliğine geçmeliyiz”

Yaklaşık sekiz yılda geliştirilen bu projenin ana hedefinin; toptancı hallerindeki ticaretin uluslararası düzeye çıkarılması,merkezin tarımsal dönüşümün odak noktası haline getirilmesi olduğunu söyleyen Adnan Pirinç, “Toptancı hallerinde sürdürülen komisyonculuk mesleğinin artık geçerliliği kalmadı. Tarımsal üretim müteahhitliğisistemine acil geçiş yapılmalı” dedi.

Yaş sebze ve meyve ticaretinde İspanya’nın çok iyi bir model oluşturduğunu vurgulayan Adnan Pirinç, Barselona’daki yaş sebze-meyve halini örnek alarak Konya’ya bölgesel sebze-meyve hali ve lojistik merkezini kurmak için verdikleri mücadelenin sektörün geleceğini de ilgilendirdiğini belirtti. Barselona’nın böyle bir entegre merkezi 1809’da kurduğunu hatırlatan Pirinç, “İspanya, Avrupa’nın en büyük yaş sebze meyve tedarikçisi. Ülke genelinde 28 modern ve güçlü sebze, meyve hali var. Bizde yaklaşık 200 hal var. Sayı çok, etkinlik az. Bu nedenle İspanya modeli ile içerisinde lojistik merkezi, paketleme tesisi, analiz laboratuvarı, lisanslı depoları, meyve suyu üretim tesisi, atıkların değerlendirildiği tesisin olduğu bir merkez kuracağız. Bu Türkiye’ye örnek olacak bir proje. Konya’dan sonra diğer bölgelerde de kurulacak.Bölgeler arasında da rekabet olacağını düşünüyoruz. Biz buna küresel hal diyoruz” diye konuştu.

“Haller olmasa üretim yarıya düşer”

Sektörde kurumsallığın önemine vurgu yapan Adnan Pirinç, “Esnafı kooperatif çatısı altında toplarsak hem küçük çiftçilerimiz kazanır hem ülke kazanır. Bizim Barselona’dan farkımız yok aksine biz tarım şehriyiz. Üretmede hiçbir sorunumuz yok. Çiftçinin ekim ve hasat künyesi olmalı. Bu projemiz istediğimiz alanda kabul görmüş olsaydı, sektörümüz kurumsallaşacaktı. Bu sayede şehrimiz de büyük kazanımlar elde edecekti” dedi.