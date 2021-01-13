İSPARK, otopark bakım ve onarım hizmeti alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İSPARK, Avrupa Yakasındaki otoparklar için muhtelif miktarlarda 352 kalem, Asya Yakasındaki otoparklarda muhtelif miktarlarda 354 kalem olmak üzere bakım onarım, tadilat, montaj vb. inşaat işleri hizmeti alacak.

2021 Yılı Avrupa ve Asya Yakası Otoparklarının Bakım Onarım Tadilat Yapım İşi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.



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