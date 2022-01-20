“Isparta ekonomisini tarımsal ticaret büyüttü”

Fikri CİNOKUR



ISPARTA - Isparta ekonomisinin büyümesinde tarım sektörünün büyük katkısı olduğu belirtildi. Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar, salgın ve ekonomik dalgalanmaların tüm etkilerine rağmen Isparta’da tarımsal ticaretin kent ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan sektör olduğunu kaydetti.

Bu durumun hem Isparta hem de ülke açısından tarımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Adar, Isparta’da ihracatta da büyük ivme yakaladıklarını vurguladı. Adar, “Isparta olarak yıllık ihracatı yüzde 34’lük artışla 327 milyon dolardan 440 milyon dolara çıkardık. Bu ihracatın yüzde 26’sı başta yaş meyve sebze olmak üzere tarımsal üretim kaynaklı oldu” dedi.

İhracatı artırmak için mevcut pazarlarda büyüdüklerini ve yeni pazarlara açıldıklarını dile getiren Ahmet Adar, “Son dönemde Isparta olarak Hindistan’da ciddi gelişim sağladı. Buna 2019 sonunda yaptığımız ticari heyet organizasyonunun ve ikili görüşmelerin büyük katkısı oldu. İhracat hacmimizdeki artış hızlandı. Ancak 2021 başlarında Hindistan’ın aldığı bir kararla elma ihracatımız tamamen durma noktasına geldi. Ancak bu sorun da çözümlenerek hem Isparta’dan hem de ülkemizden Hindistan’a yapılan elma ihracatının devam etmesini sağladık. İhracatımızın artışı ve farklı ülkelerde yeni pazarlar bulmak için ‘Dış Ticaret İstihbarat Uzmanı’ yetiştirme programının ilk aşamasını tamamladık. Önümüzdeki dönemde de bu programa devam edeceğiz. E-ticaret konusunda da yeni çalışmalarımız olacak” diye konuştu.

Isparta elmasına coğrafi işaret yolda

Isparta’nın ürünlerinin katma değerinin artırılması için çalışmalara devam ettiklerini belirten Ahmet Adar, ürünlerde katma değer yaratmak ve markalaşmasını sağlamak için Isparta Gülyağı ve Isparta Gülsuyu’na coğrafi işaret tescili aldıklarını, Isparta Elması için yapılan başvurunun da sonuçlanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.