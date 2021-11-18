Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kantin yerlerini kiraya veriliyor
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin 2 adet kantin yeri 3 yıllığına kiraya verilecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin Senirkent Meslek Yüksekokulu ve Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu'nda bulunan kantin yerleri 3 yıllığına kiraya verilecek.
Açık teklif usulü ile kiralanacak kantin yerleri için ihale 30 Kasım 2021 saat 11.00'de İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Odası'nda yapılacak.