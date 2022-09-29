“İsrafı önlemek hepimizin görevi”

BURSA (DÜNYA) - Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği ile Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nin birlikte düzenlediği, “Gıda İsrafının Ne Kadar Farkındayız” konulu panel BUSİAD Evi’nde gerçekleştirildi. Panelin açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Uyar Duman, giderek azalan kaynakların ve küresel ısınmanın yeni bir ekonomik anlayışa geçişi hızlandıracağını söyledi.

Özel bir çaba gerekli

Duman ayrıca, “Toplam israfın yüzde 61’i evsel, yüzde 26’sı hizmet sektöründe ve yüzde 13’ü de perakende yaşanıyor. Biz iş insanları olarak perakende ve hizmet sektöründe israfın önüne geçmek için özel bir çaba göstermemiz gerektiğinin farkındayız. Ancak tüketici tercihlerinin değişmesini sağlamak hepimizin görevi. Değişmek, dönüşmek bizi insan yapan erdemlerden birisi. Özgürlüklerin salt istediğini yapmak olmadığının, özgürlüklerin ancak sorumluluklarla birlikte var olabileceğini anladığımız an dünyamızı da, dünyamızın kaynaklarını da kurtarırız” dedi.

Meyveler sofraya gelmeden israf oluyor

Duman’ın açılış konuşmasının ardından moderatörlüğünü Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı ve BUSİAD Gıda ve Tarım Uzmanlık Grubu Başkanı Serkan Durmuş’un yaptığı panele geçildi. Panelde ilk sözü alan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, israfın iki yönü olduğunu belirterek, “Sofraya gelen gıda kaybı ve sofra aşamasında yapılan israf var. Sebze ve meyvelerin 1/3’ünün sofraya gelmeden kaybolduğu çeşitli araştırmalarda dile getiriliyor. Yüzde 13 perakende, yüzde 26 gıda hizmetlerinde yüzde 61 de evlerde israf gerçekleşiyor. Bu durumda ailelerde ve sektörlerde ciddi bilinç oluşturmamızın şart olduğu ortada” dedi.

İsraf denince akla ekmek geliyor

BESAŞ Genel Müdürü Hakkı Gülşen ise, israf denilince herkesin aklına ekmeğin geldiğini kaydederek, “Ekmek kültürümüzde bir sembol. Ama buna rağmen büyük bir israf söz konusu” dedi. Uludağ Üniversitesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Görevlisi Prof.Dr. Şule Turhan da, “Dünya kaynaklarının yüzde 86’sını, nüfusun yüzde 21’i kullanıyor. Böyle devam ederse açlıkla karşılaşırız ve israf olur. Bu böyle devam edemez” diye konuştu. Soruları da yanıtlayan konuşmacılara panelin sonunda, BUSİAD tarafından, Çağdaş Eğitim Kooperatifi Kır Çiçekleri Okusun Diye kampanyasına adlarına yapılan bağış sertifikası ve Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından da birer plaket takdim edildi.