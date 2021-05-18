"İşsiz gençlere asgari gelir desteği verilmeli"

Fikri CİNOKUR

ANTALYA- Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Davut Çetin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Artık gençlerin eğitim, iş ve gelecekleri konusunda yeni ve somut adımlar atma zamanıdır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi ileriye taşıyacak gücün gençlikte olduğunu belirten Çetin, "Gençleri desteklemek, onları geleceğe hazırlamak bu ülkeye yapılacak en değerli hizmetlerin başında gelmektedir. ATSO olarak gençlerimizin yaratıcı ve yenilikçi yönlerini destekleyecek, girişimci ruhlarını harekete geçirecek projeleri bugüne kadar hep destekledik, bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. İnovasyon Merkezimiz İNOVATSO, yenilikçi fikirleri olan girişimci ve dinamik gençlerimizin her zaman emrindedir.” diye konuştu.

"Gençler umudunu kaybediyor"

Özellikle ekonomik kırılganlıkların olduğu dönemde gençlerin geleceğe dair umutlarını kaybettiklerine dikkat çeken Davut Çetin, "Artık gençlerin eğitim, iş ve gelecekleri konusunda yeni ve somut adımlar atma zamanının geldiği açık. Ülkemizde 15-29 yaş arası 5,7 milyon kişi evde oturuyor, ne okuyor ne çalışıyor. Eğitim sistemimizin verdiği mezunlarla sektörlerin talep ettiği eleman niteliklerinin uyuşmaması maalesef özellikle üniversite mezunu gençlerimizin potansiyelinden yararlanmamızı engelliyor. 500 bin meslek lisesi mezunu da işsiz durumda." değerlendirmesini yaptı.

"Reformlar zaman geçirilmeden yapılmalı"

Tüm kesimlerin katkısıyla eğitimden sosyal güvenliğe, hukuk sisteminden girişimcilik desteklerine kadar her alanda yapılacak reformların zaman kaybedilmeden gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yapan Davut Çetin, "Üretim gücümüzü artırarak gençlerimizin potansiyelinden en iyi şekilde yararlanacak iklimi oluşturmak, onların geleceğe dair umutlarını taze tutmak en önemli gündem maddemiz olmalı. Çünkü bu adımlar atılmazsa, para ve güç sahibi olma isteğinin her tür değerin üzerine çıktığı, kısa yoldan zengin olma peşinde koşan, üretmeden ve bir bedel ödemeden tüketebileceğini sanan, Cumhuriyet değerlerinden hızla uzaklaşan bir nesil ile karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz." şeklinde konuştu.

Dünya’da zor durumdaki gençleri topluma kazandırmak için adımlar atıldığını, özellikle Avrupa’da işsiz gençlere özel eğitim ve danışmanlık hizmeti verildiğini, eğitim alan gençlere de para ödendiğini anlatan Davut Çetin, "Böylece gençlerin sosyal yaşamdan ve çalışma yaşamından tamamen kopması önlenmektedir. Biz de işsiz gençlere eğitim sertifikası ve sosyal sorumluluk çalışması şartıyla asgari gelir desteği gibi uygulamaları gündemimize almalıyız." dedi.

"Sıkıntıların üstesinden ancak kendi gücümüzle gelebiliriz"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır ise, "Ata’mız, kurtuluş mücadelesiyle ülkemizi sadece işgalden kurtarmayı değil, askeri ve siyasi bağımsızlığın yanında ekonomik, hukuki, kültürel her alanda bağımsızlığı hedeflenmiştir. Ata’mız, zaferle taçlanan Kurtuluş Savaşı’ndan sonra çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefiyle çok önemli devrimleri de hayata geçirmiştir. Bu devrimleri ise gelecek olarak gördüğü gençliğe emanet etmiştir. İçerisinde bulunduğumuz tüm sıkıntıların üstesinden ancak kendi gücümüz, potansiyelimiz ve irademizle gelebiliriz. Türk milleti, insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, ekonomik bağımsızlık anlayışı ile ülkemizi kalkındırmak için daha çok çalışacak, devraldığı bayrağı daha ileri taşıyacaktır. Bu, Ata’mızın bize en anlamlı öğretisidir." açıklamasını yaptı.

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca da, yaptığı açıklamada, "Atamızın Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı günde, bizlere düşen en önemli görev ve sorumluluk, Atatürk’ün izinden ayrılmadan, ülkemizi geleceğe bilim ve teknoloji ile taşıyarak muasır medeniyetler seviyesine hızla ulaştırmaktır." ifadelerini kullandı.