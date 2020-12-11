“İşsizlikle etkin mücadele için güçlü sermayeli şirketler kurulmalı”

MERSİN-DÜNYA

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Mersin ve Adana’yı kapsayan TR 62 Bölgesi’nde özellikle 20-24 yaş arası genç işsizlik oranlarının yüksek olduğuna dikkat çekti. İşsizlikle mücadele ve istihdam oranlarını arttırmak için çok ortaklı, güçlü sermayesi olan kurulması ve bu tip şirketlerin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Ayhan Kızıltan, “İstatistikler yeni kurulan güçlü şirketlerin eski şirketlere göre çok daha fazla yeni istihdam yarattığını gösteriyor” dedi.

“‘İşsizlik artışı nedeniyle 'ev genci’ diye bir terim türedi”

TR62 Bölgesi’ndeki işsizlik oranının, yüzde 13,7 ile Türkiye ortalamasının altında olduğunu dile getiren Kızıltan, Mersin’deki tarım dışı işsizlik oranının yüzde 14, 20-24 yaş grubundaki gençlerin işsizlik oranının da yüzde 23,5 düzeyinde seyrettiğini bildirdi. Türkiye ve Mersin için en önemli sorunun genç işsizlik oranları olduğuna dikkat çeken Kızıltan, “Bölgemizdeki genç işsizlik oranı genel işsizlik oranı ortalamasının üzerindedir. Hem Türkiye hem Mersin olarak genç bir nüfusa sahibiz. Son yıllarda genç işsizler ki bunlar eğitimli gençler o kadar arttı ki ‘Ev Genci’ diye bir terim türedi. Bu ev gençleri iyi eğitim almış olmalarına rağmen iş bulamayan ve ailesi ile yaşayan yeni bir kitle. Ciddi sosyal bir sorun olarak görülmeli ve genç işsizler için mutlaka yeni bakış açıları oluşturulmalıdır. En büyük zenginliğimiz insanımız ve gençlerimizdir diyoruz ama bu gücü israf eder durumdayız” diye konuştu.

Mersin’deki gıda sektörü pandemide yeni istihdam alanları açtı

İŞKUR istatistiklerine göre; 2020 yılı şubat ayında işverenlerden gelen işçi talebinin azalmaya bşaladığını ve 2020 Nisan itibariyle en dip seviyesini gördüğünü ifade eden Ayhan Kızıltan, yılın ilk yarısında işverenlerin pandemi süreci nedeniyle azalan iş hacminden dolayı yeni iş yaratamadığını bunun da istihdam oranını olumsuz etkilediğini belirtti. 2020 Mayıs ayında ekonomide başlayan hareketlenme ile 2020’nin ikinci yarısında toparlanmanın hızlandığını aktaran Başkan Kızıltan şöyle konuştu: “2020 Haziran ayından sonra genel anlamda bir ekonomik toparlanmayı görmüştük. Ama bu toparlanma istihdama çok olumlu yansımadı. Gıda bu süreçte bizim için en önemli istihdam yaratan sektör. Bu noktada, koronavirüs salgını boyunca gıda sektörü ciddi anlamda üretimini arttırdığından Mersin başka alanlarda kaybettiği istihdamı iddialı olduğu gıda sektöründeki bu iş hacmi ve istihdam artışıyla telafi etmeye çalışmıştır. Özellikle hizmetlerle ilgili birçok sektör, başta eğitim ve turizm sektörlerinde doğrudan destekler elzem hale gelmiştir. Bu sektörler 10 aydır kapalı durumda.”