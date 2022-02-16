İstanbul Arel Üniversitesi 75 akademik personel alacak
İstanbul Arel Üniversitesi, 75 akademik personel alımına dair ilanı yayımladı. Personel alımı için başvuruların 15 gün devam edeceği duyuruldu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversitenin Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alacak.
Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adreslere yapılacak. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.