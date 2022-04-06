İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü, Fakülte-Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre 63 öğretim elemanı alacak.

2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ve ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanları başvurularını 21 Nisan 2022 tarihine kadar yapabilecek.

Müracaatlar elden veya posta yoluyla T.C. İstanbul Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi (Türkoba Mahallesi, Erguvan Sokak, No: 26/K 34537 Tepekent, Büyükçekmece, İSTANBUL) adresine yapılacak.

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