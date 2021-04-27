İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı 541 itfaiye eri alacak
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 541 itfaiye eri kadrosu için personel alımı yapılacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 541 adet İtfaiye Eri kadrosu için personel alımı yapılacak.