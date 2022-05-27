İstanbul Büyükşehir Belediyesi memur alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere toplamda 100 adet kadro için memur alacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, KPSS puanı ile toplamda 100 adet kadro için açıktan atama yoluyla memur alacak.
Bu kapsamda; memur, istatikçi, kütüphaneci, mimar, mühendis, peyzaj mimarı, şehir plancısı, tekniker, teknisyen, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni kadrolarına personeller istihdam edilecek.