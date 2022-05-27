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İstanbul Büyükşehir Belediyesi memur alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çeşitli kadrolarda istihdam etmek üzere toplamda 100 adet kadro için memur alacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, KPSS puanı ile toplamda 100 adet kadro için açıktan atama yoluyla memur alacak.

Bu kapsamda; memur, istatikçi, kütüphaneci, mimar, mühendis, peyzaj mimarı, şehir plancısı, tekniker, teknisyen, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni kadrolarına personeller istihdam edilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.